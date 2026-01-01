CNG-PNG Rate: नए साल पर पटना के लोगों को बड़ा तोहफा, पीएनजी और सीएनजी सस्ती; यहां जानें नई दरें

Language
    राजधानी पटना के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर 

    जागरण संवाददाता, पटना। नए वर्ष 2026 की शुरुआत राजधानी पटना के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। घरेलू पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) की कीमतों में एक रुपये प्रति यूनिट की कटौती की गई है। संशोधित दरें एक जनवरी से प्रभावी हो गई हैं, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

    गेल इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह निर्णय उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में राहत देने और गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। गेल इंडिया के डीजीएम मो. ग्यूर ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति और आपूर्ति लागत को ध्यान में रखते हुए कीमतों की समीक्षा की गई, जिसके बाद दरों में मामूली लेकिन राहत देने वाली कटौती संभव हो सकी।

    नई दरों के मुताबिक, घरेलू पीएनजी की कीमत 50.44 रुपये प्रति एससीएम (स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) से घटाकर 49.44 रुपये प्रति एससीएम कर दी गई है। वहीं, सीएनजी की कीमत 88.90 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 87.90 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इस कटौती का सीधा असर शहर के उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जो रसोई में पीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनके वाहन सीएनजी पर चलते हैं।

    गैस उपभोक्ताओं का कहना है कि भले ही एक रुपये की कटौती सुनने में कम लगे, लेकिन लंबे समय में यह मासिक बजट पर सकारात्मक असर डालेगी। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह राहत महत्वपूर्ण है। पीएनजी उपभोक्ताओं का मानना है कि इससे रसोई का खर्च कुछ हद तक नियंत्रित रहेगा, जबकि सीएनजी वाहन चालकों को ईंधन खर्च में थोड़ी बचत होगी।

    शहर के कई ऑटो और टैक्सी चालकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि डीजल और पेट्रोल की तुलना में सीएनजी पहले से ही सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। कीमतों में कमी से न सिर्फ उनकी आमदनी पर सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि यात्रियों पर किराया बढ़ाने का दबाव भी कम होगा।

    ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, पीएनजी और सीएनजी जैसी स्वच्छ ईंधन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए कीमतों में स्थिरता जरूरी है। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और शहर में हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। पटना में पिछले कुछ वर्षों में पीएनजी कनेक्शन और सीएनजी स्टेशनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे लोगों का भरोसा इस वैकल्पिक ईंधन पर बढ़ा है।

    उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी गैस की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी या और कटौती की जाएगी। फिलहाल, नए वर्ष की शुरुआत में मिली यह राहत राजधानीवासियों के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है, जिससे घरेलू और परिवहन दोनों क्षेत्रों में खर्च का बोझ कुछ हल्का होगा।