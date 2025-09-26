बिहार में नर्सिंग कर्मियों को मिलेगी कंपनसेटरी छुट्टी, नहीं देने वाले अफसर नपेंगे; स्वास्थ्य विभाग का आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। नर्सिग कर्मियों को मिलने वाली क्षतिपूरक छुट्टियां रोके जाने और छुट्टी न देने की अनेक शिकायतें स्वास्थ्य विभाग को लगातार मिल रही हैं।

जिसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि यदि छुट्टियां स्वीकृति में लापरवाही होगी तो संबंधित अफसर के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

असल में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले नर्सिंग कर्मियों को आपदा, धार्मिक पर्व तथा अन्य अवसरों पर सार्वजनिक अवकाश के दौरान लोक सेवा के लिए काम करना होता है।

इसके एवज में उन्हें क्षतिपूरक छुट्टी दी जाती है। परंतु कई मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। सार्वजनिक अवकाश पर नर्सिंग कर्मियों से काम लिया जाता है, परंतु क्षतिपूरक अवकाश नहीं दिया जाता।

ऐसी दर्जनों शिकायतें स्वास्थ्य विभाग को मिली हैं। जिसके बाद विभाग ने नए सिरे से आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि क्षतिपूरक अवकाश न देने से नर्सिंग कर्मियों में आक्रोश है।