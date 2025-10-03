Bihar Jobs: चुनाव से पहले CM नीतीश ने दिया युवाओं को तोहफा, बिहार में इन विभागों में निकलेगी बंपर वैकेंसी

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गृह वन पर्यावरण सहित कई विभागों में नए पदों का सृजन हुआ है। बिहार अग्निशमन सेवा में 2075 डॉल्फिन शोध केंद्र में 45 संजय गांधी जैविक उद्यान में 172 पदों की स्वीकृति दी गई है। वन प्रमंडल के लिए 927 पद स्वीकृत हुए हैं। सचिवालय में 78 अग्निशमन मुख्यालय में 42 बेल्ट्रान में 80 पदों का सृजन हुआ है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नौकरियों का भी पिटारा खुला। गृह, वन एवं पर्यावरण विभाग समेत विभिन्न विभागों में कई नए पदों का सृजन किया गया है। बिहार अग्निशमन सेवा अंतर्गत कनीय सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटि में 2075 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र, पटना के संचालन के लिए 45 पद का सृजन किया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान में वन जीवों के प्रबंधन, देखभाल एवं संपदाओं की देखभाल के लिए 172 पद की स्वीकृति की गई है। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रशासकीय प्रबंधकीय तंत्र को मजबूत करने के लिए, वाणिकी कार्यों के नियंत्रण एवं जन समुदाय से बेहतर समन्वय के लिए संबंधित नौ नए वन प्रमंडल का सृजन किया गया है। इसके लिए 927 पदों को स्वीकृत किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत सचिवालय एवं संबंधित कार्यालयों में 78 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। अग्निशमन मुख्यालय में बिहार सचिवालय सेवा, बिहार सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा, बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा तथा परिचारी के 42 पदों का सृजन किया गया है। बेल्ट्रान में सेवानिवृत लिपिक के 40 पद और संविदा आधारित कंप्यूटर ऑपरेटर के 40 पद का सृजन किया गया है।