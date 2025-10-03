नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक में 129 एजेंडे पर लगी मुहर, 3 प्रतिशत डीए बढ़ा, छात्रवृत्ति के लिए तीन अरब की स्वीकृति

बिहार कैबिनेट की अंतिम बैठक में 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की वृद्धि शामिल है जिससे यह 58% हो गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में फिल्म और नाट्य संस्थान की स्थापना को स्वीकृति मिली। स्कूली छात्रों की छात्रवृत्ति राशि को दोगुना कर दिया गया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। दशहरा व गांधी जयंति के अगले दिन यानी शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई। जिसमें 129 एजेंडों पर मुहर लगी है। आइये जानते हैं कि किन-किन मुद्दों पर मुहर लगी है। 3 प्रतिशत डीए बढ़ा बिहार सरकार के कर्मचारियों का कैबिनेट में डीए बढ़ाया गया है। तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। अब 55% से बढ़कर 58% डीए हो गया है। केंद्र सरकार 3% बढ़ाने का फैसला ले चुकी है। साथ ही बिहार में फिल्म और नाट्य संस्थान स्थापना के लिए कैबिनेट में स्वीकृति मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्कॉलरशिप दोगुनी स्कूली छात्र-छात्राओं की स्कॉलरशिप दोगुनी कर दी गई है। कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दी गई है। क्लास 1 से 4 तक 600 से बढ़ाकर ₹1200 किया गया, क्लास 5 से 6 1200 से बढ़ाकर ₹2400 किया गया। क्लास 7-8 का 1800 से बढ़ाकर ₹3600 और क्लास 9-10 का बढ़ाकर 1800 से बनाकर 3600 किया गया है। स्कॉलरशिप के लिए तीन अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है।

एएनएम कर्मियों के वेतन में बढ़ावा कैबिनेट ने एएनएम कर्मियों के वेतन में भी बढ़ावा किया है। नीतीश सरकार पहले जहां एएनएम कर्मी को 11500 से बढ़ाकर 15000 कर दी गई है। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये कर दिया गया है।