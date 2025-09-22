Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna News: कुत्ते के भौंकने पर युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव का माहौल

    By Gautam Kumar(Fathua) Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:39 AM (IST)

    फतुहा के मलबीघा गांव में कुत्ते के भौंकने पर हुए विवाद में धीरज कुमार नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी पप्पू कुमार ने धीरज पर गोली चलाई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने पप्पू की पिटाई की। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया जहां धीरज को मृत घोषित कर दिया गया और पप्पू को पटना रेफर कर दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराते पुलिस पदाधिकारी l फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, फतुहा।  थाना क्षेत्र के मलबीघा गांव में रविवार को कुत्ते के भौंकने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान 30 वर्षीय धीरज कुमार के रूप में की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह जोगेंद्र यादव का पुत्र था। घटना के समय धीरज का कुत्ता पड़ोसी पप्पू कुमार को देखकर भौंकने लगा, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस विवाद के दौरान पप्पू ने अपने पास रखे कट्टे से धीरज पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    गोली लगने की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पप्पू की जमकर पिटाई की, जिससे वह भी लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। दोनों घायलों को फतुहा पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टरों ने धीरज को मृत घोषित कर दिया।

    वहीं, गंभीर रूप से घायल पप्पू को प्राथमिक उपचार के बाद पटना भेजा गया। जब पप्पू को एंबुलेंस में पटना भेजने की तैयारी की जा रही थी, तब मृतक के स्वजन ने उसे एंबुलेंस में ले जाने से रोकने का प्रयास किया। इस पर अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हो गया।

    मौके पर मौजूद दीपक कुमार और फतुहा डीएसपी अवधेश कुमार ने स्वजन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। स्वजन बार-बार एंबुलेंस और पुलिस की गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

    पुलिस ने किसी तरह बीच-बचाव करते हुए घायल पप्पू को बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया। वहीं, धीरज का शव स्वजन जबरन अस्पताल से उठाकर अपने गांव ले गए, जबकि पुलिस उन्हें समझाने में जुटी रही।

    मिस्त्री की हत्या के विरोध में सड़क जामकर हंगामा

    नदी थाना क्षेत्र के जेठुली गांव में शनिवार की रात पंक्चर मिस्त्री बासु मियां की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रविवार को मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद पटना से उनके घर लाया गया।

    घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के समीप फतुहा-पटना स्टेट हाइवे को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हंगामा के कारण गाड़ियों की कतार लग गई।

    घटना की सूचना मिलते ही फतुहा के डीएसपी अवधेश कुमार और नदी थानाध्यक्ष शंकर झा दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देने के बाद लगभग एक घंटे बाद जाम को हटाया गया।

    यह भी पढ़ें- New Bridge In Bihar: बिहार में 703 नए पुल बनने शुरू, 14 जिलों में खर्च होने जा रहे 3688 करोड़ रुपये

    यह भी पढ़ें- Begusarai News: ससुराल में गला रेतकर ग्रामीण चिकित्सक की हत्या, आठ किलोमीटर दूर फेंका शव