Patna News: कुत्ते के भौंकने पर युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव का माहौल

फतुहा के मलबीघा गांव में कुत्ते के भौंकने पर हुए विवाद में धीरज कुमार नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी पप्पू कुमार ने धीरज पर गोली चलाई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने पप्पू की पिटाई की। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया जहां धीरज को मृत घोषित कर दिया गया और पप्पू को पटना रेफर कर दिया गया।

संवाद सूत्र, फतुहा। थाना क्षेत्र के मलबीघा गांव में रविवार को कुत्ते के भौंकने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान 30 वर्षीय धीरज कुमार के रूप में की गई।

वह जोगेंद्र यादव का पुत्र था। घटना के समय धीरज का कुत्ता पड़ोसी पप्पू कुमार को देखकर भौंकने लगा, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस विवाद के दौरान पप्पू ने अपने पास रखे कट्टे से धीरज पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

गोली लगने की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पप्पू की जमकर पिटाई की, जिससे वह भी लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। दोनों घायलों को फतुहा पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टरों ने धीरज को मृत घोषित कर दिया।

वहीं, गंभीर रूप से घायल पप्पू को प्राथमिक उपचार के बाद पटना भेजा गया। जब पप्पू को एंबुलेंस में पटना भेजने की तैयारी की जा रही थी, तब मृतक के स्वजन ने उसे एंबुलेंस में ले जाने से रोकने का प्रयास किया। इस पर अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हो गया।

मौके पर मौजूद दीपक कुमार और फतुहा डीएसपी अवधेश कुमार ने स्वजन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। स्वजन बार-बार एंबुलेंस और पुलिस की गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।