    Bihar Weather Today: उत्तरी और पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, 7 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी

    By prabhat ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:23 AM (IST)

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पुरवा हवा की सक्रियता से बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। दशहरा में प्रदेश के कई भागों में वर्षा के आसार हैं। दो से छह अक्टूबर के बीच उत्तरी और पूर्वी बिहार में भारी वर्षा की संभावना है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। सोमवार को पटना समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है।

    दो अक्टूबर से छह अक्टूबर तक प्रदेश में अति भारी वर्षा की चेतावनी

    जागरण संवाददाता, पटना। वायुमंडल के निचले स्तर पर पुरवा हवा की सक्रियता बनने के साथ आर्द्रता में वृद्धि होने से मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दशहरा में इस बार प्रदेश के अधिसंख्य भागों में वर्षा के आसार है। प्रदेश में दो अक्टूबर से छह अक्टूबर के बीच उत्तर बिहार एवं पूर्वी बिहार के कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।

    इस अवधि के दौरान कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अत्यधिक वर्षा होने से नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वृद्धि की संभावना है। सोमवार को पटना सहित अधिसंख्य भागों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है।

    प्रदेश के सात जिलों के सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी है। पांच दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

    बीते 24 घंटों के दौरान पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। राजधानी में 0.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पटना के अथमलगोला में 72.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति:

    पटना के अलग-अलग भागों में वर्षा हुई। पटना के बाढ़ में 21.2 मिमी, गयाजी के गुरूआ में 19.3 मिमी, पटना के बेलछी में 17.6 मिमी, वैशाली के राघोपुर में 10 मिमी, समस्तीपुर के मोहनपुर में 9.0 मिमी, औरंगाबाद के ओबरा में 8.6 मिमी, जमुई में सात मिमी, भोजपुर के कोइलवर में 6 मिमी, रोहतास के बिक्रमगंज में पांच मिमी, समस्तीपुर के पटोरी में 4.8 मिमी, नालंदा के बिंद में 4.4 मिमी, पटना के माेकामा में 3.6 मिमी, बांका के चंदन में 3.2 मिमी, बांका के कटोरिया में 2.8 मिमी, औरंगाबाद के दाउदनगर में 2.6 मिमी, पटना के दानापुर में 2.2 मिमी, रोहतास के नौहट्टा में 2.2 मिमी, भोजपुर के जगदीशपुर में 2.1 मिमी, गयाजी के डोभी में 2.1 मिमी एवं औरंगाबाद के रफीगंज में दो मिमी वर्षा दर्ज की गई।

    प्रमुख शहरों का तापमान:

    शहर अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)
    पटना 33.0 27.5
    गयाजी 32.0 25.6
    भागलपुर 34.0 27.0
    औरंगाबाद 30.9 25.7

    (तापमान डिग्री सेल्सियस में)