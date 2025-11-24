पटना: बस मालिक की बर्बर हत्या, आरोपी गलत रास्ते पर भागे

संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)। Patna crime news: डोमनाचक गांव में घुस कर बस मालिक की गोली मारकर हत्‍या के बाद परिवार के लोगों ने शोर मचाया।

हल्‍ला-गुल्‍ला होता देख बाइक सवार अपराधी ने भागना शुरू किया, लेकिन वे गलत दिशा में चल दिए, इसी कारण भीड़ के हत्‍थे चढ़ गए।

लाठी, भाला, गड़ासा लेकर भीड़ उनका पीछा करने लगी। ईंट भी बरसाती रही। इसी क्रम में इन्‍हें बरछा घोंप दिया। इसके बाद दोनों पर तबतक लाठ‍ियां बरसाते रहे जबतक उनकी मौत नहीं हो गई।

लोगों का आक्रोश इसके बाद भी कम नहीं हुआ तो दोनों के सिर को ईंट से कुचल दिया। घटनास्‍थल पर पहुंची पुलिस उनके पास से केवल कारतूस बरामद कर पाई।

अपराध‍ियों के पास से नहीं मिला हथ‍ियार

जिस पिस्‍टल या कट्टे से दोनों ने हत्‍या की, वह शायद भीड़ में शामिल लोग ले भागे। पुलिस हथ‍ियार की बरामदगी का प्रयास कर रही है।

डोमनाचक गांव में अशर्फी सिंह का मकान मुख्य सड़क से भीतर है। रास्‍ता संकरा है। घर के पास पहुंचकर सड़क और तंग हो जाती है।

घर के सामने ही उनका बैठने का अड्डा एवं गौशाला है। जहां गाय को बांध कर वह चारा देते थे। प्रति दिन घर के सामने बैठकी लगाते थे।

घर के बाहर बैठे थे, तभी पहुंचे अपराधी

वे घर से बाहर बहुत कम ही निकलते थे। इस बात का अंदाजा शायद हत्यारों को था। इस कारण हत्यारे शाम को उनके बैठने के समय ही आए।

हत्‍यारे जिस समय पहुंचे अशर्फी सिंह कुर्सी पर बैठे थे, सामने एक खाली कुर्सी पड़ी थी। घर में परिवार के सदस्‍य मौजूद थे।

एक पोती दरवाजे पर ही थी। पोती ने बताया कि दो युवक मोटर साइकिल से आए। दादाजी से बात की और दनादन गोलियां बरसा दीं।

ईंट से कूच दिया अपराध‍ियों का सिर

गोली मारते देख शोर मचाया तो दोनाें अपराधी भागने लगे। शोर सुन कर लोग जो दोपहर के समय गांव में बैठे थे वे दौड़े पहुंचे और अपराध‍ियों का पीछा करना शुरू कर दिया।