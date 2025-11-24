संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)। राजधानी के रामकृष्‍णा नगर से इस वक्‍त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरवाजे पर बैठे एक व्‍यक्‍त‍ि की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई।

भागने के क्रम में बाइक सवार दो अपराधियों को लोगों ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के भोगीपुर के पास घेर लिया और पीट-पीटकर उनकी हत्‍या कर दी।

डोमाचक निवासी अशर्फी सिंह दरवाजे पर बैठे थे, इसी दौरान बाइक सवार दो शूटर वहां पहुंचे। देखते ही देखते उनके शरीर में छह गोलियां उतार दी।

गोली लगने से घटनास्‍थल पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद अपराधी भागने लगे। गोपालपुर के पास उन्‍हें घेर लिया और पीट-पीटकर हत्‍या कर दी।

वरीय अधिकारी घटनास्‍थल पर पहुंच रहे हैं। बताया जाता है क‍ि हत्‍या का कारण जमीन का विवाद है। सूत्रों के अनुसार एक दिन पहले ही अशर्फी सिंह ने करोड़ों की जमीन की घेराबंदी की थी।

नोट: इस खबर को अपडेट किया जा रहा है।