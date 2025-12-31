पटना में ऑटो किराया बढ़ा, जंक्शन से गांधी मैदान तक अब इतना लगेगा भाड़ा

जागरण संवाददाता, पटना। गांधी मैदान से पटना जंक्शन मल्टीलेवल पार्किंग तक जाने के लिए अब ऑटो किराया 20 रुपये लगेगा। मंगलवार को गांधी मैदान ऑटो स्टैंड में आटो मेन्स यूनियन बिहार की ओर से आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक की अध्यक्षता यूनियन के उपाध्यक्ष विजय कुमार ने की। इसमें एक जनवरी, 2026 से गांधी मैदान से पटना जंक्शन तक ऑटो भाड़ा 20 रुपये करने का निर्णय लिया गया। अब तक 15 रुपये लिया जा रहा है। यूनियन द्वारा तय नए किराए के अनुसार गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहा तक 15 रुपये, गांधी मैदान से बिस्कोमान या जेपी गोलंबर तक 10 रुपये तथा पटना जंक्शन मल्टीलेवल पार्किंग से गांधी मैदान तक 20 रुपये किराया लिया जाएगा। पटना जंक्शन मल्टीलेवल पार्किंग से डाकबंगला चौराहा एवं रेडियो स्टेशन तक 15 रुपये और उसके बाद किसी भी स्थान पर उतरने पर 20 रुपये भाड़ा निर्धारित किया गया है।

प्रशासन से नहीं मिली है अनुमति यूनियन के महासचिव अजय कुमार पटेल ने बताया कि परिवहन विभाग से बार-बार भाड़ा बढ़ाने की मांग किए जाने के बावजूद कोई पहल नहीं हुई। मजबूरी में आटो चालकों को स्वयं भाड़ा बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा।