Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर: इंडिगो की 4 उड़ानें रद, 21 फ्लाइट्स 30 मिनट से 3.5 घंटे लेट

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:55 AM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इंडिगो की चार उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 21 फ्लाइट्स 30 मिनट से लेकर 3.5 घंटे ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को उड़ानों के परिचालन में अव्यवस्था देखी गई। कोहरे के कारण इंडिगो की हैदराबाद व बेंगलुरु जाने व आने वाली दो जोड़ी विमान रद रही।

    वहीं, 21 विमान अपने निर्धारित समय से विलंबित रहे, जिससे यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा। इनमें आने वाली 8 और जाने वाली 13 विमान शामिल हैं। उड़ानों में देरी का समय 30 मिनट से लेकर तीन घंटे 30 मिनट तक रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से आने-जाने वाली कई उड़ानें देरी से संचालित हुईं। सुबह से ही हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। समय पर सूचना न मिलने के कारण यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा।

    कई यात्रियों ने बताया कि उड़ानों में लगातार बदलाव के चलते उनकी आगे की यात्रा और जरूरी काम प्रभावित हुए। हवाई अड्डे पर प्रतीक्षालय में यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था तो थी, लेकिन लंबी देरी के कारण असुविधा बढ़ती चली गई।

    खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ यात्रियों ने एयरलाइंस की ओर से समय पर जानकारी और उचित व्यवस्था न होने की शिकायत भी की।

    एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, कुछ उड़ानों में देरी का कारण पूर्ववर्ती स्टेशनों पर खराब मौसम, कोहरे का असर और परिचालन संबंधी तकनीकी कारण रहे। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और उड़ानों को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं।