पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर: इंडिगो की 4 उड़ानें रद, 21 फ्लाइट्स 30 मिनट से 3.5 घंटे लेट

जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को उड़ानों के परिचालन में अव्यवस्था देखी गई। कोहरे के कारण इंडिगो की हैदराबाद व बेंगलुरु जाने व आने वाली दो जोड़ी विमान रद रही। वहीं, 21 विमान अपने निर्धारित समय से विलंबित रहे, जिससे यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा। इनमें आने वाली 8 और जाने वाली 13 विमान शामिल हैं। उड़ानों में देरी का समय 30 मिनट से लेकर तीन घंटे 30 मिनट तक रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से आने-जाने वाली कई उड़ानें देरी से संचालित हुईं। सुबह से ही हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। समय पर सूचना न मिलने के कारण यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा।

कई यात्रियों ने बताया कि उड़ानों में लगातार बदलाव के चलते उनकी आगे की यात्रा और जरूरी काम प्रभावित हुए। हवाई अड्डे पर प्रतीक्षालय में यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था तो थी, लेकिन लंबी देरी के कारण असुविधा बढ़ती चली गई।