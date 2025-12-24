पटना एयरपोर्ट: खराब मौसम के कारण इंडिगो की दो फ्लाइट कैंसिल, 15 विमान लेट
पटना एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते इंडिगो की दो फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, 15 विमान अपने निर्धारित समय से लेट हैं। यात्रियों को असुविधा क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। खराब मौसम और घने कोहरे का असर पटना एयरपोर्ट पर हवाई परिचालन पर लगातार बना हुआ है। बुधवार को दिल्ली में कोहरे के कारण इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली–पटना–दिल्ली सेक्टर की एक जोड़ी उड़ान 6ई 6549 रद कर दी गई। उड़ान रद होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
इसके अलावा विभिन्न शहरों से पटना आने वाली 10 उड़ानें अपने निर्धारित समय से एक से दो घंटे की देरी से पहुंचीं। वहीं, पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित अन्य शहरों के लिए जाने वाली 5 उड़ानें भी 30 मिनट से एक घंटे की देरी से रवाना हुईं। उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को घंटों तक एयरपोर्ट परिसर में इंतजार करना पड़ा।
कई यात्रियों ने बताया कि एयरलाइंस के मोबाइल एप पर उड़ानों की टाइमिंग समय पर दिखाई जा रही थी, जबकि एयरपोर्ट परिसर में लगे सूचना स्क्रीन पर उड़ान के विलंब की जानकारी दी जा रही थी। इस असमंजस की स्थिति को लेकर यात्रियों ने एयरलाइंस प्रबंधन के प्रति नाराजगी जाहिर की और सटीक व समय पर जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की।
इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली–पटना–दिल्ली सेक्टर की उड़ान रद होने के बाद अधिकांश यात्रियों को एयरलाइंस की ओर से अगली उपलब्ध तिथि की उड़ानों में टिकट उपलब्ध कराया गया। वहीं, कुछ यात्रियों ने अपनी यात्रा रद कर टिकट रिफंड के लिए आवेदन किया है।
एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार मौसम सामान्य होने पर परिचालन में सुधार की उम्मीद है, लेकिन कोहरे की स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में भी उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
