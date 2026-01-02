Patna Airport: पटना एयरपोर्ट को मिलेगी नई रफ्तार, जनवरी में शुरू होंगे तीन एयरोब्रिज; यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, पटना। नए साल की शुरुआत के साथ ही पटना एयरपोर्ट यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। जनवरी महीने में यहां तीन नए एयरोब्रिज चालू होने जा रहे हैं, जिससे हवाई यात्रियों की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट देश के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा, जहां एक साथ पांच एयरोब्रिज की सुविधा उपलब्ध होगी। पूर्वी भारत में यह अपनी तरह का तीसरा एयरपोर्ट होगा।

अब तक पटना एयरपोर्ट पर सीमित संख्या में एयरोब्रिज होने के कारण यात्रियों को विमान तक पहुंचने के लिए बस या पैदल सफर करना पड़ता था। खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी असुविधा होती थी। तीन नए एयरोब्रिज के शुरू होने से यह परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, नए एयरोब्रिज गेट नंबर 11, 12 और 12-ए पर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले टर्मिनल भवन के सामने बने एप्रन क्षेत्र में चार डिस्पर्सल गेट विकसित किए गए थे। इनमें गेट नंबर 7 पर लोडिंग का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि गेट नंबर 10 पर ट्रायल किया गया है। अब शेष गेटों को भी एयरोब्रिज से जोड़ा जा रहा है, जिससे विमान संचालन और यात्रियों की आवाजाही दोनों सुगम होंगी।

समय और सुविधा, दोनों में होगा फायदा एयरोब्रिज के चालू होने से यात्रियों का समय भी बचेगा। अनुमान है कि इससे 2 से 3 मिनट में यात्री विमान से टर्मिनल तक पहुंच सकेंगे। अब तक सुरक्षा जांच के बाद यात्रियों को बस में बैठाकर एप्रन तक ले जाया जाता था, जिससे समय और ऊर्जा दोनों खर्च होती थी। नए एयरोब्रिज से यह प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी।

पूर्वी भारत में पटना की मजबूत स्थिति पांच एयरोब्रिज के साथ पटना एयरपोर्ट पूर्वी भारत के प्रमुख हवाई अड्डों में अपनी जगह और मजबूत करेगा। अभी तक कोलकाता और भुवनेश्वर जैसे एयरपोर्ट्स को इस श्रेणी में गिना जाता रहा है। अब पटना भी उसी कतार में खड़ा होगा, जिससे राज्य की हवाई कनेक्टिविटी और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी।

बढ़ते यात्री दबाव को मिलेगी राहत पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। त्योहारों, शादी-विवाह और परीक्षा सत्र के दौरान यहां खासा दबाव रहता है। एयरोब्रिज की संख्या बढ़ने से एक साथ कई विमानों का संचालन आसान होगा और टर्मिनल पर भीड़ का दबाव कम किया जा सकेगा।