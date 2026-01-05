Patna News: खुले में थूकने पर अब 500 रुपये जुर्माना, स्क्रीन पर दिखेगी 'नगर शत्रु' की तस्वीर

जागरण संवाददाता, पटना। पटना नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए सख्त कदम उठाया है। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटका अथवा अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन कर खुले में थूकने वालों के खिलाफ अब प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और उनकी तस्वीरें शहर में लगी वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले (वीएमडी) स्क्रीन पर प्रसारित की जाएंगी। नगर निगम ने इन्हें “नगर शत्रु” की श्रेणी में रखने का भी निर्णय लिया है।

नगर आयुक्त सह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यशपाल मीणा के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के अनुसार खुले में थूकने की प्रवृत्ति से न केवल शहर की स्वच्छता और सौंदर्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही है।

चौक-चौराहों, फ्लाइओवरों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से कई इलाके ‘रेड स्पाट’ बनने की कगार पर हैं, जिसे रोकने के लिए सख्ती जरूरी हो गई है। शहर में 415 स्थानों पर लगाए गए लगभग 3300 सीसीटीवी कैमरे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) से जुड़े हैं। इन कैमरों के माध्यम से पूरे शहर की निरंतर निगरानी की जा रही है। नगर आयुक्त ने आईसीसीसी को निर्देश दिया है कि खुले में थूकने या सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने वालों की पहचान कर उनकी तस्वीरें वीएमडी स्क्रीन पर प्रदर्शित की जा सकती हैं।

साथ ही खुले में पेशाब करने वालों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नगर निगम की प्रवर्तन टीमों को मौके पर ही जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के तहत मल्टी माडल हब से पटना जंक्शन को जोड़ने वाली भूमिगत सब-वे में अब तक लगभग 250 लोगों से खुले में थूकने के मामलों में जुर्माना वसूला जा चुका है। नगर निगम का मानना है कि यह पहल न केवल शहर की स्वच्छता में सुधार लाएगी, बल्कि स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना की रैंकिंग को बेहतर बनाने में भी सहायक होगी।