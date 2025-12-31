पटना में मिलावटी पनीर पर बड़ी कार्रवाई, 5 रेस्टोरेंट पर छापेमारी

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। अनुमंडल प्रशासन ने बुधवार को मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चौक थाना क्षेत्र के पांच रेस्टोरेंट में छापेमारी की। इस दौरान करीब 20 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त कर मौके पर ही नष्ट कराया गया। साथ ही कंगन घाट मार्ग स्थित कई फास्ट फूड दुकानों में भी जांच की गई, जहां कम मात्रा में पाए गए पनीर को भी नष्ट कर दिया गया।

अनुमंडलाधिकारी (एसडीओ) सत्यम सहाय ने बताया कि हाल ही में पटना जंक्शन के समीप मिलावटी पनीर की बिक्री का खुलासा हुआ था। जांच में यह जानकारी सामने आई कि उसी स्रोत से पटना सिटी के कई रेस्टोरेंट में भी पनीर की आपूर्ति की जा रही है। इसी के आधार पर दंडाधिकारी गंगा सागर सिंह और सुनील कुमार तथा चौक थाना के पदाधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया।

टीम ने अशोक राजपथ किनारे, हरिमंदिर गली, कंगन घाट और आसपास के इलाकों में स्थित पांच रेस्टोरेंट में पनीर की जांच की। केमिकल जांच में सभी जगह पनीर मिलावटी पाया गया। दंडाधिकारी ने बताया कि प्रयोगशाला जांच के लिए नमूने लेने के बाद लगभग 20 किलोग्राम पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। संबंधित रेस्टोरेंट संचालकों को नियमानुसार नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।