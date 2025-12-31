Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना में मिलावटी पनीर पर बड़ी कार्रवाई, 5 रेस्टोरेंट पर छापेमारी

    By Nalini Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:22 PM (IST)

    पटना सिटी में अनुमंडल प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। इस दौरान लगभग 20 किलोग्राम मिलावटी ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। अनुमंडल प्रशासन ने बुधवार को मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चौक थाना क्षेत्र के पांच रेस्टोरेंट में छापेमारी की। इस दौरान करीब 20 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त कर मौके पर ही नष्ट कराया गया। साथ ही कंगन घाट मार्ग स्थित कई फास्ट फूड दुकानों में भी जांच की गई, जहां कम मात्रा में पाए गए पनीर को भी नष्ट कर दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनुमंडलाधिकारी (एसडीओ) सत्यम सहाय ने बताया कि हाल ही में पटना जंक्शन के समीप मिलावटी पनीर की बिक्री का खुलासा हुआ था। जांच में यह जानकारी सामने आई कि उसी स्रोत से पटना सिटी के कई रेस्टोरेंट में भी पनीर की आपूर्ति की जा रही है। इसी के आधार पर दंडाधिकारी गंगा सागर सिंह और सुनील कुमार तथा चौक थाना के पदाधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया।

    टीम ने अशोक राजपथ किनारे, हरिमंदिर गली, कंगन घाट और आसपास के इलाकों में स्थित पांच रेस्टोरेंट में पनीर की जांच की। केमिकल जांच में सभी जगह पनीर मिलावटी पाया गया। दंडाधिकारी ने बताया कि प्रयोगशाला जांच के लिए नमूने लेने के बाद लगभग 20 किलोग्राम पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। संबंधित रेस्टोरेंट संचालकों को नियमानुसार नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    बिहटा में भी कार्रवाई

    इधर, बिहटा में जिला खाद्य संरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने करीब 50 किलोग्राम मिलावटी पनीर को नष्ट कराया। बताया गया कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से कैरेट में पनीर लेकर दुकानों में आपूर्ति कर रहा था।

    संदेह होने पर जांच की गई, जिसमें पनीर मिलावटी पाया गया। इसके बाद पूरे पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।