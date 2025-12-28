Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना: रैंडम जांच में पकड़े गए जिले के 1,257 शिक्षक, नहीं बनाते ऑनलाइन उपस्थिति

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:18 AM (IST)

    पटना में शिक्षा विभाग की रैंडम जांच में 1,257 शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए बिना अनुपस्थित पाए गए। यह जांच क्रिसमस की छुट्टी से ठीक पहले 23 और 24 दि ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। जिले के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर शिक्षा विभाग कड़ी निगरानी कर रहा है। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा रैंडम शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की गई तो जिले के 1,257 शिक्षक गायब मिले। यह जांच क्रिसमय की छुट्टी घोषित होने से दो दिन पहले की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    23 और 24 दिसंबर की रैडम जांच में 1,257 शिक्षक ऐसे मिले जिन्होंने आनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की और न ही छुट्टी के लिए आवेदन दिया है। इसमें सबसे अधिक पटना सदर प्रखंड (अरबन) के दो सौ शिक्षक शामिल हैं।

    आंकड़े के अनुसार, जिले में कुल 3,419 स्कूलों में 25,219 शिक्षक कार्यरत हैं। जिसमें 23 और 24 दिसंबर को 18 हजार 727 शिक्षकों ने आनलाइन उपस्थिति दर्ज की और पांच हजार, 235 शिक्षक अवकाश पर रहे। यहीं नहीं इनमें बख्तियारपुर प्रखंड के दो ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने दिसंबर तो क्या अक्टूबर और नवंबर में भी उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई -शिक्षा पोर्टल का इस्तेमाल नहीं किया है।

    इन शिक्षकों से पूछा जाएगा स्पष्टीकरण

    जिला शिक्षा कार्यालय के संबंधित अधिकारी ने कहा कि इस तरह के बहुत सारे और शिक्षकों की जांच की जा रही है। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है वे चिह्नित किए गए इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा जाए। सही-सही जवाब न देने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को रिपोर्ट करें। अगर ऐसे शिक्षकों को बचाने की कोशिश की जाती है तो संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई जाएगी। संबंधित अधिकारी व शिक्षकों को निलंबित करने के लिए विभाग को लिखा जाएगा।

    प्रखंड शिक्षकों की संख्या
    पटना सदर (अरबन) 222
    अथमलगोला 25
    बख्तियारपुर 58
    बाढ़ 44
    बेलछी 14
    बिहटा 65
    विक्रम 54
    दानापुर 80
    दनियावां 12
    धनरूआ 56
    दुल्हिन बाजार 28
    फतुहा 32
    घोसवरी 12
    खुसरूपुर 21
    मनेर 45
    मसौढ़ी 92
    मोकामा 34
    नौबतपुर 60
    पालीगंज 59
    पंडारक 57
    पटना सदर (रूरल) 52
    फुलवारीशरीफ 61
    पुनपुन 43
    संपतचक 31