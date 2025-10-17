Bihar Election 2025: महागठबंधन में नहीं गली दाल, अब इस पार्टी ने जारी कर दी 25 प्रत्याशियों की लिस्ट

राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में बात नहीं बनने के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने शुक्रवार को 25 उम्मीदवारों की सूची जारी किया।

पारस ने अलौली (अनुसूचित जाति सुरक्षित) से अपने पुत्र यशराज पासवान को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा खगड़िया से पूनम यादव, बेलदौर से सुनीता शर्मा, साहेबपुर कमाल से संजय कुमार यादव, बखरी से नीरा देवी पर दांव खेला है।

सिकंदरा से रामाधीन पासवान, राजपुर से अमर पासवान, चेनारी से सोनू कुमार नट, डुमराव से मृत्युंजय कुशवाहा, बक्सर से धर्मेन्द्र राम, आरा से हरे कृष्ण पासवान, अरवल से दिविया भारती, इमामगंज से तपेश्वर पासवान, बराचट्टी से शिव कुमार नाथ निराला उम्मीदवार होंगे।