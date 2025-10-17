Bihar Election 2025: महागठबंधन में नहीं गली दाल, अब इस पार्टी ने जारी कर दी 25 प्रत्याशियों की लिस्ट
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति न बनने के कारण एक पार्टी ने 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि महागठबंधन के अन्य दलों को अभी भी बातचीत से समाधान की उम्मीद है।
राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में बात नहीं बनने के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने शुक्रवार को 25 उम्मीदवारों की सूची जारी किया।
पारस ने अलौली (अनुसूचित जाति सुरक्षित) से अपने पुत्र यशराज पासवान को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा खगड़िया से पूनम यादव, बेलदौर से सुनीता शर्मा, साहेबपुर कमाल से संजय कुमार यादव, बखरी से नीरा देवी पर दांव खेला है।
सिकंदरा से रामाधीन पासवान, राजपुर से अमर पासवान, चेनारी से सोनू कुमार नट, डुमराव से मृत्युंजय कुशवाहा, बक्सर से धर्मेन्द्र राम, आरा से हरे कृष्ण पासवान, अरवल से दिविया भारती, इमामगंज से तपेश्वर पासवान, बराचट्टी से शिव कुमार नाथ निराला उम्मीदवार होंगे।
मोहनिया से अनिल कुमार, बरहरिया से सुनील पासवान, कुढ़नी से विनोद राय, बरूराज से संजय पासवान, हरसिद्दी से मदन पासवान, गरखा से विगन मांझी, चिरैया से शेख सलाउद्दीन खान चुनाव लड़ेंगे।
राजापाकर से शिवनाथ कुमार पासवान, हाजीपुर (शहर) से धनश्याम कुमार दाहा, वैशाली से राम एकबाल कुशवाहा एवं महुआ से शमसुज्जमा को उम्मीदवार बनाया है।
