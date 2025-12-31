जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत चयनित डाॅॅ. नुसरत परवीन ने निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक नौकरी ज्‍वाइन नहीं की।

इसी बैच के 63 अन्य आयुष चिकित्सक पहले ही अपनी-अपनी जगहों पर योगदान कर चुके हैं। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब उनके योगदान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

सिविल सर्जन डाॅ. अविनाश कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नुसरत परवीन बुधवार को भी ड्यूटी के लिए योगदान नहीं दी।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से योगदान की समय-सीमा पहले ही एक बार बढ़ाई जा चुकी थी और फिलहाल किसी अतिरिक्त विस्तार का निर्णय नहीं लिया गया है।

अब उनका योगदान स्वीकार नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि नुसरत परवीन स्वास्थ्य विभाग को लिखित रूप से तय समय पर योगदान न कर पाने का कारण बताती हैं, तो उनके मामले पर विचार तभी संभव होगा जब विभागीय स्तर से विशेष निर्देश जारी किए जाएं।