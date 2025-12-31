Language
    हिजाब प्रकरण: अंत‍िम द‍िन भी नौकरी ज्‍वाइन करने नहीं पहुंचीं डॉ. नुसरत परवीन; क्‍या अब भी हो सकता योगदान?

    By Nalini Ranjan Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:26 PM (IST)

    बिहार में आयुष चिकित्सक डॉ. नुसरत परवीन ने 31 दिसंबर की अंतिम तिथि तक अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं की। इसी बैच के 63 अन्य चिकित्सक पहले ही योगदान दे चुके है ...और पढ़ें

    हिजाब वि‍वाद के बाद आयुष च‍िक‍ित्‍सक ने नहीं किया ज्‍वाइन। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत चयनित डाॅॅ. नुसरत परवीन ने निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक नौकरी ज्‍वाइन नहीं की।

    इसी बैच के 63 अन्य आयुष चिकित्सक पहले ही अपनी-अपनी जगहों पर योगदान कर चुके हैं। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब उनके योगदान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

    सिविल सर्जन डाॅ. अविनाश कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नुसरत परवीन बुधवार को भी ड्यूटी के लिए योगदान नहीं दी।

    उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से योगदान की समय-सीमा पहले ही एक बार बढ़ाई जा चुकी थी और फिलहाल किसी अतिरिक्त विस्तार का निर्णय नहीं लिया गया है।

    अब उनका योगदान स्वीकार नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि नुसरत परवीन स्वास्थ्य विभाग को लिखित रूप से तय समय पर योगदान न कर पाने का कारण बताती हैं, तो उनके मामले पर विचार तभी संभव होगा जब विभागीय स्तर से विशेष निर्देश जारी किए जाएं।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार का विस्तार केवल विभागीय स्तर पर ही दिया जा सकता है, स्थानीय स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

    हिजाब प्रकरण के बाद चर्चा में आईं थीं डॉ. नुसरत 

    गौरतलब है कि आयुष चिक‍ित्‍सक की नियुक्ति उस समय चर्चा में आ गई थी, जब 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

    वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर व्यापक आलोचना और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। इस घटना के बाद आशंका जताई जा रही थी कि वे नौकरी ज्‍वाइन नहीं करेंगी।

    हालांक‍ि बीच में एक दिन उनकी सहेली और मेडिकल कॉलेज के प्र‍ि‍ंसिपल ने दावा किया था कि वे नौकरी ज्‍वाइन करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

    फिलहाल, ज्वाइनिंग की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए जाने तक उनकी नियुक्ति को लेकर स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।