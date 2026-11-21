राज्य ब्यूरो, पटना। Nitish Setu: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को वैशाली में गंगा नदी पर बने नीतीश सेतु का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं।

इसके ठीक पहले पुल के नामकरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पत्र साझा कर बिहार सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने पूछा है कि सिखों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह जी के नाम पर जिस पुल का नाम रखने का निर्णय लिया गया था, उसका नाम बदलकर नीतीश कुमार के नाम पर रखने की जरूरत क्यों पड़ी?

कांग्रेस के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता ने उठाए सवाल

खेड़ा ने सवाल किया है कि सिख समुदाय की भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के जीवित रहते ही उनके नाम पर पुल का नामकरण करने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है?