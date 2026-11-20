राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को बिहार को 37 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।

वैशाली जिले के जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नीतीश सेतु समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, कार्यारंभ और शुभारंभ करेंगे।

इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क संपर्क, आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम को बिहार के विकास के साथ राजग सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नीतीश सेतु से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री जिन प्रमुख परियोजनाओं की सौगात देंगे, उनमें नीतीश सेतु को खास महत्व दिया जा रहा है। इसके शुरू होने से गंगा के दोनों किनारों के बीच आवागमन पहले से अधिक सुगम होगा। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने से यात्रियों के साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

सेतु के माध्यम से परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी। इससे क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों, व्यापार और आसपास के इलाकों के विकास को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। 37 हजार करोड़ की परियोजनाओं से विकास को मिलेगी रफ्तार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सड़क, ऊर्जा, उद्योग और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। इनका उद्घाटन, शिलान्यास और कार्यारंभ किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार में विकास की गति तेज होगी।

औद्योगिक निवेश और रोजगार पर रहेगा विशेष फोकस जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे औद्योगिक विकास का संदेश भी महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करने की दिशा में प्रयास कर रही है।

औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से निवेशकों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश है। नई परियोजनाओं से राज्य में निवेश की संभावनाओं को भी बल मिलने की उम्मीद है।

राजग सरकार के एक साल पूरे होने पर शक्ति प्रदर्शन भी बिहार में राजग सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस समारोह को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम के जरिए केंद्र और राज्य सरकार अपनी विकास योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी।

समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित बिहार के केंद्रीय मंत्री और राजग के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम है। दोपहर एक बजे पटना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को दोपहर करीब एक बजे पटना पहुंचेंगे। यहां से वे वैशाली जिले के जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। दोपहर सवा एक बजे सभास्थल पर उनके पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित है।