राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठने जा रहा है। पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत राज्य को 100 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को दोपहर 1:35 बजे पटना के फुलवारीशरीफ स्थित बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की केंद्रीय कार्यशाला से इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे राज्य में प्रदूषण कम करने और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।

पटना से शुरू होगी ई-बस सेवा की नई सौगात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार को 100 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देंगे। इन बसों का संचालन पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत किया जाएगा। कार्यक्रम पटना के फुलवारीशरीफ स्थित बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की केंद्रीय कार्यशाला में आयोजित होगा। दोपहर 1:35 बजे प्रधानमंत्री बसों को हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रदूषण कम करने और सफर को बेहतर बनाने पर जोर इलेक्ट्रिक बसों के आने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। इन बसों में पारंपरिक ईंधन की जगह बिजली का इस्तेमाल होगा। इससे परिवहन क्षेत्र में प्रदूषण कम करने की दिशा में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। साथ ही यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की योजना है।

बिजली से जुड़ी व्यवस्था का भी होगा लोकार्पण इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 'बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर' का भी लोकार्पण करेंगे। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए बिजली से जुड़ा बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था के शुरू होने से ई-बस सेवा के संचालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी रहेंगे मौजूद इस कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) जनरल सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को बिहार की परिवहन व्यवस्था में बदलाव की दिशा में अहम माना जा रहा है।

बिहार से दिल्ली जाना होगा आसान, 27 नवंबर को समझौता इधर, बिहार और दिल्ली के बीच पारस्परिक परिवहन समझौते की तैयारी भी पूरी की जा रही है। 27 नवंबर को नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इससे बिहार और दिल्ली के बीच बस परिवहन को लेकर नई व्यवस्था विकसित करने का रास्ता खुलेगा।