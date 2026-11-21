राज्य ब्यूरो, पटना। वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने नीतीश सेतु का शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार की राजनीति में दो प्रमुख परिवारों की अगली पीढ़ी ने इस परियोजना को अपने-अपने पिता के सपनों से जोड़कर देखा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पुल के लोकार्पण का स्वागत करते हुए इसे बिहार के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

चिराग ने पिता के दशकों पुराने प्रयासों को किया याद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश सेतु का उद्घाटन उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान के उस सपने के पूरा होने जैसा है, जिसके लिए उन्होंने लंबे समय तक प्रयास किए थे।

रामविलास पासवान राघोपुर क्षेत्र को पटना से जोड़ने के लिए लगातार पहल करते रहे थे। चिराग के अनुसार, आज का दिन उनके परिवार के लिए भावनात्मक महत्व रखता है। प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर जताई प्रसन्नता पुल के उद्घाटन से पहले पत्रकारों से बातचीत में चिराग ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण दिन है। उनके पिता का दशकों पुराना सपना आज साकार हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिहार आगमन और राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने पर भी खुशी जताई।

डबल इंजन सरकार के प्रयासों का किया उल्लेख चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार की ताकत से विकास परियोजनाओं को गति मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस पुल का उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई थी।

निशांत ने पिता की दूरदृष्टि को बताया पुल की पहचान दूसरी ओर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने नीतीश सेतु का नाम अपने पिता नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने को उनके लंबे सार्वजनिक जीवन और सेवा भावना का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि यह नामकरण बिहार के विकास के प्रति उनके पिता की प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि को दर्शाता है।

20 वर्षों की सेवा और विकास के संकल्प का सम्मान निशांत ने कहा कि नीतीश कुमार ने करीब 20 वर्षों तक बिहार की सेवा की है। राज्य के विकास के लिए उनके मार्गदर्शन और प्रयासों को इस पुल के नाम के माध्यम से सम्मान मिला है। उन्होंने इसे सभी समुदायों के लोगों के प्रति उनके समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बताया।