Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जदयू कार्यालय के प‍िछले ह‍िस्‍से में क्‍या बनेगा? शाम में पहुंचे CM नीतीश कुमार ने दिए न‍िर्देश

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:42 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार देर शाम जदयू प्रदेश कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लगभग 25 मिन ...और पढ़ें

    Hero Image

    जदयू कार्यालय में प्रदेश अध्‍यक्ष उमेश कुशवाहा से बातचीत करते सीएम नीतीश कुमार। आइपीआरडी

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार देर शाम जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे। पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने कुशलक्षेम पूछा और लगभग 25 मिनट तक वह पार्टी के प्रदेश कार्यालय में घूमते रहे। कई निर्देश भी दिए। 

    शाम साढ़े चार बजे के करीब मुख्यमंत्री जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

    मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी पार्टी दफ्तर पहुंचे।

    कार्यालय के पिछले ह‍िस्‍से का ल‍िया जायजा 

    मुख्यमंत्री जिस वक्त पार्टी दफ्तर पहुंचे उस समय वहां पार्टी के 50-60 लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं के साथ दफ्तर के पीछे वाले हिस्से का पहले भ्रमण किया।

    उन्होंने जदयू प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि इस हिस्से को भी इस तरह से विकसित कर दिया जाए कि यहां भी सही तरीके से बैठक हो सके।

    इस जगह का बेहतर इस्तेमाल हो जाएगा। लैंडस्केपिंग से संबंधित सुझाव भी दिए। पीछे वाले हिस्से को देखने के बाद मुख्यमंत्री दफ्तर के हाल की ओर मुड़ गए।

    आधा घंटा तक जदयू कार्यालय में रुके सीएम 

    वहां सदस्यता अभियान के सिलसिले में प्रदेश कार्यालय पहुंचे लोग मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने उनका हाल पूछा और कुछ देर वहां मौजूद रहे। लगभग 20-25 मिनट तक वह पार्टी दफ्तर में रहे और फिर निकल लिए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री सोमवार की सुबह ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के आवास भी पहुंचे। ऊर्जा मंत्री का हाल-चाल पूछने के बाद कुछ ही देर में वह वहां से निकल गए।

    मुख्‍यमंत्री इससे पूर्व भी कई बार अचानक कार्यालय पहुंचते रहे हैं। बीते दिनों उन्‍होंने अपनी पार्टी के दो तीन सीनियर नेताओं के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी।  