    Bihar New CM: बस कुछ घंटे और... फिर होगी BJP-JDU विधायक दल की बैठक, CM के नाम पर लगेगी मुहर

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:46 PM (IST)

    बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा और जदयू विधायक दल की बैठकें होंगी, जिसके बाद नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। नीतीश कुमार 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

    नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी।

    राज्य ब्यूरो, पटना। नई सरकार के शपथ (Bihar Government Formation) के एक दिन पूर्व यानी बुधवार को कई महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधयां होंगी। सबसे पहले भाजपा और जदयू विधायक दल की अलग-अलग बैठक होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार काे फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा।

    नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाकर नई सरकार गठन का दावा करेंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार 20 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री गुरुवार को पटना आएंगे। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को ही पटना पहुंचेंगे।

    जदयू विधायक दल की बैठक के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, यह मुख्यमंत्री आवास में सुबह 11 बजे से होगी। जदयू ने अपने सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए 10.30 बजे ही बुलाया है।

    एनडीए विधायक दल की बैठक भी मुख्यमंत्री आवास में ही होनी है। इस बैठक में एनडीए के सभी पांचों दल के विधायक मौजूद रहेंगे।

    जदयू विधायक दल तथा एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संक्षिप्त संबोधन भी होगा। इसके बाद एनडीए के सभी पांच घटक दलों के विधायक दल के नेता के साथ मुख्यमंत्री राजभवन जाकर नई सरकार के गठन का दावा करेंगे।

    मालूम हो कि राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री ने राजभवन जाकर राज्यपाल को यह पत्र सौंपा था कि 19 नवंबर को वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया जाए।

