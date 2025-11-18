Bihar New CM: बस कुछ घंटे और... फिर होगी BJP-JDU विधायक दल की बैठक, CM के नाम पर लगेगी मुहर

राज्य ब्यूरो, पटना। नई सरकार के शपथ (Bihar Government Formation) के एक दिन पूर्व यानी बुधवार को कई महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधयां होंगी। सबसे पहले भाजपा और जदयू विधायक दल की अलग-अलग बैठक होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार काे फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा।

नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाकर नई सरकार गठन का दावा करेंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार 20 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री गुरुवार को पटना आएंगे। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को ही पटना पहुंचेंगे।