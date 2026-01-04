ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: राज्‍य के उपमुख्‍मंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के प‍िता पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी 90 वर्ष के हो गए। इस अवसर पर रविवार को सम्राट चौधरी के आवास पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसमें सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार के अन्‍य मंत्री व नेता भी शामिल हुए। गृह मंत्री के प‍िता से म‍िलकर उन्‍हें शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी की आत्‍मीय मुलाकात के दौरान दोनों दिग्‍गज नेताओं के चेहरे पर मुस्‍कान कायम रही।

हम सम्राट के साथ

सीएम ने शकुनी चौधरी से बेटे सम्राट चौधरी की सराहना की। कहा क‍ि उनके बेटे बहुत अच्‍छा काम कर रहे हैं। बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत अच्‍छे लड़के हैं। वे उनके साथ हैं।

इसके साथ ही उन्‍होंने शकुनी चौधरी से यह भी कहा कि आप पटना में रह‍िए तो आप से हम अक्‍सर म‍िलने आएंगे। यह सुनकर वे हंस पड़े।

गुब्‍बारे उड़ाए, दीप भी जलाए

इससे पूर्व सीएम ने सम्राट चौधरी, मंत्री व‍िजय चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्‍यक्ष नंदकिशोर यादव आदि के साथ मिलकर जन्‍मदिन के दीये जलाए। गुब्‍बारे भी उड़ाए।

मौके पर मी‍ड‍िया से बातचीत में शकुनी चाैधरी ने कहा कि मुख्‍यमंत्री से पुराने द‍िनों की बातें हुईं। एक समय था जब लालू प्रसाद के आतंक को हटाने के लिए लव-कुश समीकरण बनाया।

नीतीश कुमार उसी की देन हैं। जॉर्ज फर्नांड‍िस का नेतृत्‍व था। जो बीज मैंने बोया वह आज फलीभूत है। लवकुश का बेटा सीएम और डिप्‍टी सीएम है। मेरा सपना पूरा हुआ है।

इधर सम्राट चौधरी ने अपने प‍िता के जन्‍मदिन की तस्‍वीरें अपने एक्‍स हैंडल पर साझा की हैं। उन्‍होंने ल‍िखा है- आज सरकारी आवास पर पूज्य पिताजी शकुनी चौधरी जी के 90वें जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के प्रदेा अध्‍यक्ष संजय सरावगी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई अन्‍य नेता पहुंचे और शुभकामनाएं दीं।