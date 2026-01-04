Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CM नीतीश ने कहा-सम्राट बहुत आगे जाएंगे; बेटे की प्रशंसा सुन मुस्‍कुराए शकुनी चौधरी, बोले-मेरा सपना पूरा

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:52 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता, पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी ने 90वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अन्य मंत्री और नेता उपस्थित र ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी को जन्‍मदिन की शुभकामना देते सीएम नीतीश कुमार, साथ में उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी। एक्‍स

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: राज्‍य के उपमुख्‍मंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के प‍िता पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी 90 वर्ष के हो गए। इस अवसर पर रविवार को सम्राट चौधरी के आवास पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

    इसमें सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार के अन्‍य मंत्री व नेता भी शामिल हुए। गृह मंत्री के प‍िता से म‍िलकर उन्‍हें शुभकामनाएं दीं। 

    इस अवसर पर नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी की आत्‍मीय मुलाकात के दौरान दोनों दिग्‍गज नेताओं के चेहरे पर मुस्‍कान कायम रही। 

    Nitish Samrat

    हम सम्राट के साथ 

    सीएम ने शकुनी चौधरी से बेटे सम्राट चौधरी की सराहना की। कहा क‍ि उनके बेटे बहुत अच्‍छा काम कर रहे हैं। बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत अच्‍छे लड़के हैं। वे उनके साथ हैं। 

    इसके साथ ही उन्‍होंने शकुनी चौधरी से यह भी कहा कि आप पटना में रह‍िए तो आप से हम अक्‍सर म‍िलने आएंगे। यह सुनकर वे हंस पड़े। 

    Giriraj

    गुब्‍बारे उड़ाए, दीप भी जलाए 

    इससे पूर्व सीएम ने सम्राट चौधरी, मंत्री व‍िजय चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्‍यक्ष नंदकिशोर यादव आदि के साथ मिलकर जन्‍मदिन के दीये जलाए। गुब्‍बारे भी उड़ाए। 

    मौके पर मी‍ड‍िया से बातचीत में शकुनी चाैधरी ने कहा कि मुख्‍यमंत्री से पुराने द‍िनों की बातें हुईं। एक समय था जब लालू प्रसाद के आतंक को हटाने के लिए लव-कुश समीकरण बनाया।

    नीतीश कुमार उसी की देन हैं। जॉर्ज फर्नांड‍िस का नेतृत्‍व था। जो बीज मैंने बोया वह आज फलीभूत है। लवकुश का बेटा सीएम और डिप्‍टी सीएम है। मेरा सपना पूरा हुआ है।  

    इधर सम्राट चौधरी ने अपने प‍िता के जन्‍मदिन की तस्‍वीरें अपने एक्‍स हैंडल पर साझा की हैं। उन्‍होंने ल‍िखा है- आज सरकारी आवास पर पूज्य पिताजी शकुनी चौधरी जी के 90वें जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के प्रदेा अध्‍यक्ष संजय सरावगी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई अन्‍य नेता पहुंचे और शुभकामनाएं दीं।  

    Sanjay Saraogi