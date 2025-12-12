ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: बिहार चुनाव में महागठबंधन के डिप्‍टी सीएम उम्‍मीदवार व विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी (VIP Supremo Mukesh Sahni) लंबे समय बाद सार्वजन‍िक तौर पर दिखे तो मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) को लेकर भविष्‍यवाणी कर दी।

शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्‍होंने कहा कि नीतीश कुमार कब तक मुख्‍यमंत्री रहेंगे, यह उनको भी नहीं पता। BJP का नाम ल‍िए बिना उन्‍होंने कहा कि नीतीश कुमार को हटाने का ऑपरेशन चल रहा है।

दिल्‍ली में बदलाव से ही देश में बदलाव

समय आने पर सबकुछ पता चल जाएगा। विधायकों के जदयू के संपर्क में रहने के दावे पर उन्‍होंने कहा क‍ि कौन विधायक, क‍िसके संपर्क में है, यह बात सभी जानते हैं।

एसआइआर पर सवाल उठाते हुए उन्‍होंने कहा क‍ि देश में लोकतंत्र खतरे में है। बिहार में जनादेश नहीं मिला, उन्‍होंने चोरी की। पैसे के बल पर सरकार बनाई। चुनाव आयोग सही कर्तव्‍य नहीं निभा रहा है।

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हमलोगों ने 18 लाख लोगाें के नाम जुड़वाए। चुनाव आयोग का काम विपक्ष कर रहा है। देश की जनता को समझना है। दिल्‍ली में बदलाव होगा तो देश में बदलाव होगा।

अभी बिहार में रहकर क्‍या करेंगे

शिवानंद तिवारी की तेजस्‍वी यादव को नसीहत दिए जाने के सवाल पर कहा, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं। महागठबंधन में सबको बोलने की आजादी है। चुनाव में कितना मेहनत क‍िए। अभी तो चुनाव हारे हैं, अभी बिहार में रहकर ही क्‍या करेंगे। सबकी निजी जिंदगी होती है।