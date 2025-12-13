Language
    Nitish Kumar: ऐ आप भी आइए न जी...; क‍िसे बुलाने लगे नीतीश कुमार, पुराने अंदाज में द‍िखे सीएम

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    Bihar News: पटना के बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में 1218 दारोगा के दीक्षा समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने परेड की सलामी ली। सीएम ने उपमुख्‍यमंत्री सम्रा ...और पढ़ें

    परेड की सलामी लेने निकले सीएम नीतीश कुमार, उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री श्रवण कमार व अन्‍य। जागरण

    ड‍िजिटल डेस्‍क, पटना। नालंदा के राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी (Bihar Police Academy) में शनिवार को 1218 दारोगा के दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्‍य अत‍िथ‍ि सीएम नीतीश कुमार ने परेड की सलामी ली। 

    कार्यक्रम में उस समय मुख्‍यमंत्री (CM Nitish Kumar) का पुराना अंदाज दिखा, जब वे खुली जीप से परेड के निरीक्षण के लिए निकल रहे थे। अबतक की परंपरा के अनुसार जीप पर सीएम के साथ पुलिस महानिदेशक विनय कुमार भी थे।

    जैसे ही रवानगी का समय हुआ, उन्‍होंने मंच पर खड़े उपमुख्‍यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी को देखते ही कहा, अरे आइए न। सम्राट चौधरी थोड़ा हिचके तो सीएम ने कहा- क्‍या बात करते हैं, आइए न।

    तीन मंत्री के साथ परेड का निरीक्षण 

    इसके बाद सम्राट चौधरी उस जीप की ओर बढ़े। इसके बाद नीतीश कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर देखकर कहा, अरे आप भी आइए। वे आए तो इसके बाद मंच पर खड़े ग्रामीण विकास मंत्री को भी बुलाया।

    कहा- आओ-आओ तुम भी आओ। अरे आओ न भाई। चलो न भाई। इसके बाद श्रवण कुमार भी उस जीप पर पहुंच गए। तब परेड निरीक्षण के लिए गाड़ी रवाना हुई। 

    तीन ट्रांसजेंडर भी परेड में शामिल 

    परेड में तीन मंगलामुखी (ट्रांसजेंडर) बंटी कुमार, मधु कश्‍यप एवं रोनित झा भी शामिल हुए। नीतीश कुमार ने अंक‍ित कुमार को सीएम पिस्‍टल और बैटल से सम्‍मानित किया। रूपेश कुमार को तलवार दी और बेस्‍ट परेड कमांडर का अवार्ड मीना कुमारी को दिया।

    दीक्षा समारोह में कई गर्व से भरने वाले क्षण आए तो कई ऐसे पल भी रहे जो भावुक करने वाले थे। बेटे-बेटी की सफलता पर माता-पिता गर्व से भरे हुए थे। 

    इसी दौरान एक नवनियुक्‍त दारोगा ने अपनी पत्‍नी को कैप पहनाई तो एक मां ने अपने बेटे के माथे पर तिलक सजाया। कुल मिलाकर यहां का नजारा उत्‍सवी दिख रहा था। 