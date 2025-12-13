ड‍िजिटल डेस्‍क, पटना। नालंदा के राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी (Bihar Police Academy) में शनिवार को 1218 दारोगा के दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्‍य अत‍िथ‍ि सीएम नीतीश कुमार ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में उस समय मुख्‍यमंत्री (CM Nitish Kumar) का पुराना अंदाज दिखा, जब वे खुली जीप से परेड के निरीक्षण के लिए निकल रहे थे। अबतक की परंपरा के अनुसार जीप पर सीएम के साथ पुलिस महानिदेशक विनय कुमार भी थे।

जैसे ही रवानगी का समय हुआ, उन्‍होंने मंच पर खड़े उपमुख्‍यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी को देखते ही कहा, अरे आइए न। सम्राट चौधरी थोड़ा हिचके तो सीएम ने कहा- क्‍या बात करते हैं, आइए न। तीन मंत्री के साथ परेड का निरीक्षण इसके बाद सम्राट चौधरी उस जीप की ओर बढ़े। इसके बाद नीतीश कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर देखकर कहा, अरे आप भी आइए। वे आए तो इसके बाद मंच पर खड़े ग्रामीण विकास मंत्री को भी बुलाया।