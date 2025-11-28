Language
    Nitish Kumar: अचानक सचिवालय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, अफसरों को दिए सख्त निर्देश

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने सचिवालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आगंतुकों की सुविधाओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने समय पर कार्यालय आने, बेहतर ढंग से काम करने और परिसर को साफ-सुथरा रखने पर जोर दिया। 

    सचिवालय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार की सुबह मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागाें के दफ्तरों का निरीक्षण किया।

    मुख्यमंत्री ने इस क्रम में अधिकारियों को कहा कि सचिवालय पहुंचे आगंतुकों के बैठने और उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखें।

    उन्होंने मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल कक्ष, वित्त मंत्री के कार्यालय, अतिथि कक्ष सहित मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं और कार्य पद्धति की जानकारी ली।

    निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग समय पर कार्यालय आएं और बेहतर ढंग से कार्य का निष्पादन करें।

    कार्यालय में अनुशासित रहकर पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी काम करें ताकि कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे परिसर की साफ-सफाई नियमित हो। परिसर सुसज्जित और आकर्षक दिखे। परिसर एवं उद्यान क्षेत्र हरा-भरा रहे इसके लिए जहां जरूरत हो वहां पौधारोपण करायें।

    आगंतुकों के बैठने और उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखें। मुख्य सचिवालय को और बेहतर एवं व्यवस्थित बनाने की योजना पर काम करें।

    मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त डॉ. एस सिद्धार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेन्दर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित कई अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

