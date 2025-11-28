Nitish Kumar: अचानक सचिवालय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, अफसरों को दिए सख्त निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार की सुबह मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागाें के दफ्तरों का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने इस क्रम में अधिकारियों को कहा कि सचिवालय पहुंचे आगंतुकों के बैठने और उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखें।

उन्होंने मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल कक्ष, वित्त मंत्री के कार्यालय, अतिथि कक्ष सहित मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं और कार्य पद्धति की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग समय पर कार्यालय आएं और बेहतर ढंग से कार्य का निष्पादन करें।

कार्यालय में अनुशासित रहकर पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी काम करें ताकि कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे परिसर की साफ-सफाई नियमित हो। परिसर सुसज्जित और आकर्षक दिखे। परिसर एवं उद्यान क्षेत्र हरा-भरा रहे इसके लिए जहां जरूरत हो वहां पौधारोपण करायें।