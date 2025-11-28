Language
    बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 10-10 हजार रुपये, सीएम नीतीश कुमार ने किया ट्रांसफर; फटाफट करें चेक

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:11 PM (IST)

    Mahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। नीतीश कुमार ने डीबीटी के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की। 

    नीतीश कुमार ने राशि किया ट्रांसफर। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। Mahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की गई।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीबीटी के माध्यम से करीब 1000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की है। विधानसभा चुनाव से पहले ही इस योजना की घोषणा बिहार सरकार की तरफ से की गई थी।

    यह राशि उनके छोटे-छोटे उद्यमों को मजबूती देने तथा स्वयं का रोजगार शुरू करने में महत्वपूर्ण आधार बनेगी। जीविका की शुरुआत ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है।

    पहले जहां अधिकांश महिलाएं घरेलू कार्यों के बाद खाली समय बिताती थीं, वहीं अब जीविका समूह से जुड़कर उन्होंने बचत, अनुशासन और सामूहिक विकास की राह पकड़ी है।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं जीविका समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र की 9.50 लाख एवं शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया।

    1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिला लाभ

    योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंची है।

