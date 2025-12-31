LNJP सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे CM नीतीश कुमार, जानें कब तक बन जाएगा भवन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिका ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना के राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल के भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस 400 बेड के हड्डी रोग के अति विशिष्ट अस्पताल भवन के निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करें।
उन्होंने कहा कि हमलोगों का उद्देश्य है कि मरीजों को एक ही छत के नीचे व्यापक और इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों।
इसी के तहत इस अस्पताल को हड्डी रोग के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है और इस अति विशिष्ट अस्पताल का नया भवन बनाया जा रहा है।
यहां हड्डी रोग से संबंधित बीमारियों के इलाज की आधुनिक सुविधाओं से युक्त बेहतर व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपस्थित मरीजों एवं उनके अभिभावकों से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली।
अधिकारियों निर्देश दिया कि मरीजों का इलाज बेहतर ढंग से हो, इसमें किसी प्रकार की कोताही न हो। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के सचिव डा. चंद्रशेखर सिंह तथा जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
215 करोड़ की लागत से 400 बेड के भवन का हो रहा निर्माण
मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2012 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को हड्डी रोग के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गयी थी, जहां पर हड्डी रोग से संबंधित सभी प्रकार के इलाज की अच्छी व्यवस्था रहे।
इसके आलोक में इस अस्पताल परिसर में ही 215 करोड़ रुपये की लागत से 400 बेड के अति विशिष्ट अस्पताल भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी।
इस छह मंजिला अस्पताल भवन का निर्माण कार्य जारी है जो मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसमें 250 वाहनों के पार्किंग, 6 लिफ्ट, 6 आपरेशन थियेटर, 42 आइसीयू बेड तथा 15 प्राइवेट वार्ड इत्यादि की व्यवस्था है।
इस अति विशिष्ट अस्पताल में समुचित इलाज के लिए 66 चिकित्सकों सहित कुल 140 पदों का सृजन किया गया है। इस अति विशिष्ट अस्पताल के शुरू हो जाने से हड्डी रोग के मरीजों को काफी फायदा होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।