नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बोले-कोई संशय नहीं

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने कहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर किसी के बीच कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और आगे भी वही रहेंगे। कुशवाहा सोमवार को दिल्ली से लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे। रालोमो से कितने मंत्री के सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वोट चोरी से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वोट की चोरी हुई होती तो जिनका वोट चोरी हुआ वे सड़क पर उतरते।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने तंज करते हुए कहा कि केवल बयान देने से कोई बात सच्ची नहीं हो जाती। जनता सब जानती और समझती है। उनके अनुसार विपक्ष सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है ताकि हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ा जा सके।

विपक्ष के कई नेताओं ने कहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्‍यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। वरना अभी तक उनका नाम क्‍यों नहीं घोष‍ित किया जा रहा। मांझी ने बताई कैब‍िनेट की रूपरेखा इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नई कैब‍िनेट की रूपरेखा भी बता दी है। उनके अनुसार बिहार कैब‍िनेट में 35 से 36 मंत्री होंगे। इनमें भाजपा के 16, जदयू से 15, लोजपा राम विलास के तीन, हम और रालोमो से एक-एक मंत्री होंगे।