    नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बोले-कोई संशय नहीं

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:14 PM (IST)

    उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की पुष्टि की है। उन्होंने उन अटकलों को खारिज किया है जिनमें नीतीश कुमार को पद से हटाने की बात कही जा रही थी। कुशवाहा के इस बयान से बिहार की राजनीति में चल रही अफवाहों पर विराम लग गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।

    उपेंद्र कुशवाहा बोले-नीतीश ही होंगे सीएम

    राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने कहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर किसी के बीच कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

    नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और आगे भी वही रहेंगे। कुशवाहा सोमवार को दिल्ली से लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे। 

    रालोमो से कितने मंत्री के सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वोट चोरी से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वोट की चोरी हुई होती तो जिनका वोट चोरी हुआ वे सड़क पर उतरते।

    उन्होंने तंज करते हुए कहा कि केवल बयान देने से कोई बात सच्ची नहीं हो जाती। जनता सब जानती और समझती है। उनके अनुसार विपक्ष सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है ताकि हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ा जा सके।

    विपक्ष के कई नेताओं ने कहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्‍यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। वरना अभी तक उनका नाम क्‍यों नहीं घोष‍ित किया जा रहा। 

    मांझी ने बताई कैब‍िनेट की रूपरेखा 

    इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नई कैब‍िनेट की रूपरेखा भी बता दी है। उनके अनुसार बिहार कैब‍िनेट में 35 से 36 मंत्री होंगे। इनमें भाजपा के 16, जदयू से 15, लोजपा राम विलास के तीन, हम और रालोमो से एक-एक मंत्री होंगे।

    नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी समेत कई राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री व केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। 

    कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान में आमलोगों का प्रवेश रोक दिया गया है। समारोह के दौरान त्र‍िस्‍तरीय सुरक्षा व्‍यवस्‍था रहेगी। 

    गांधी मैदान के चारों ओर लगभग पांच सौ जवानों को मुस्‍तैद किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बलों की ड्यूटी भी सुरक्षा में लगाई जाएगी। 

    गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई है। राज्‍य के 243 में से 202 सीटों पर एनडीए के उम्‍मीदवार जीते हैं। 