नितिन नवीन ने पिता नवीन किशोर सिन्हा को दी श्रद्धांजलि, बोले 'पिता से सीखा, राजनीति सेवा का माध्यम'

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पिता एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन किशोर सिन्हा की पुण्यतिथि पर बुधवार को राजवंशी नगर स्थित नवीन किशोर सिन्हा पार्क में उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उनके द्वारा पार्टी व समाज के लिए किए गए योगदान को स्मरण किया।

श्रद्धांजलि सभा के बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नवीन किशोर सिन्हा का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, संगठन निर्माण और जनकल्याण को समर्पित रहा। वे न केवल एक कुशल संगठनकर्ता थे, बल्कि कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत भी थे। उनकी सादगी, अनुशासन और सिद्धांतनिष्ठा आज भी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श है। वह हर परिस्थितियों में भी पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया।

उनका जीवन यह सिखाता है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि पद या प्रतिष्ठा का। सदैव सत्य, ईमानदारी और जनसेवा के मार्ग पर चलने की सीख दी। आज जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली है, वह उन्हीं संस्कारों और शिक्षा का परिणाम है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर पहुंचकर उनके पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

(फोटो-एक्स) हम सभी के प्रेरणास्त्रोत हैं नवीन किशोर: संजय सरावगी ‎प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी ने नवीन सिन्हा स्मृति पार्क में नवीन किशोर सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि आज हम ऐसे नेता की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिन्होंने ताउम्र पार्टी के कार्यकर्ता को अपना सब कुछ माना। उनके लिए कार्यकर्ता उनके परिवार का सदस्य थे।