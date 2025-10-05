Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुत्ते के काटने पर अब मांसपेशियों में नहीं लगेगी वैक्सीन, PMCH में नई पद्धति का शुभारंभ

    By Nalini Ranjan Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:44 AM (IST)

    पटना में कुत्ते के काटने पर अब नई वैक्सीन प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें मांसपेशियों की जगह त्वचा के नीचे वैक्सीन दी जाएगी। इससे पीड़ित को कम दर्द होगा और वैक्सीन की भी बचत होगी। पहले 0.5 एमएल की पांच डोज दी जाती थी लेकिन अब 0.2 एमएल की चार डोज दी जाएंगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    नए सिस्टम से वैक्सीन की होगी बचत, मरीजों को कम होगा दर्द

    डॉ. नलिनी रंजन, पटना। कुत्ते के काटने (डाग बाइट) पर लगाई जाने वाली वैक्सीन अब मांसपेशियों (इंट्रामस्क्यूलर) के बजाय त्वचा के नीचे (इंट्राडर्मल) दी जाएगी। इससे न सिर्फ पीड़ित को कम दर्द होगा बल्कि वैक्सीन की भी बचत होगी।

    अभी तक मरीजों को एक डोज में 0.5 एमएल वैक्सीन दी जाती थी। इसे पांच बार लेना होता था। अब 0.2 एमएल डोज चार बार दी जाएगी। पीएमसीएच पीएसएम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अजय कृष्ण ने अधीक्षक और प्राचार्य की मौजूदगी में इस नई पद्धति का शुभारंभ किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ. अजय कृष्ण ने बताया कि यह वही तकनीक है जो अब तक अन्य राज्यों में अपनाई जा रही थी। अब बिहार में भी इसे लागू किया गया है।

    क्या है नया तरीका

    पहले एक मरीज को पांच डोज 0.5 एमएल के हिसाब से दिए जाते थे। इस तरह पीड़ित को कुल 2.5 एमएल वैक्सीन दी जाती है। अब इंट्राडर्मल पद्धति से केवल चार डोज 0.2 एमएल के हिसाब से 0.8 एमएल वैक्सीन ही दी जाएगी। इससे प्रत्येक मरीज पर 68 प्रतिशत तक वैक्सीन की बचत होगी।

    नहीं लेना होगा ज्यादा इंजेक्शन

    डॉ. अजय कृष्ण ने बताया कि इस पद्धति से वैक्सीन देने पर संबंधित व्यक्ति को नहीं के बराबर दर्ज होगा और इंजेक्शन भी कम लेना होगा। उन्होंने बताया कि जांच में स्पष्ट हो चुका है कि इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले जैसी ही प्रभावी बनी रहती है।

    अमूमन 100 वैक्सीन हर दिन खर्च

    पीएमसीएच पीएसएम विभागाध्यक्ष डॉ. अजय कृष्ण ने बताया कि गर्मी एवं बरसात के मौसम में एंटी रैबीज वैक्सीन का खर्च बढ़ जाता है। दियारा क्षेत्र में सियार की खोह (गुफा) में पानी आने के कारण वे बाहर निकलते हैं। इससे उनके काटने के मामले भी बढ़ जाते हैं। वैसे पूरे एक वर्ष के औसतन पीएमसीएच में हर दिन 100 वैक्सीन की खपत होती है।

    यह भी पढ़ें- Bihar weather Update: बिहार में बारिश क्यों बरपा रही कहर? मौसम विभाग ने बताई वजह

    यह भी पढ़ें- बिहार में मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, क्या विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा एलान?