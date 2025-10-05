कुत्ते के काटने पर अब मांसपेशियों में नहीं लगेगी वैक्सीन, PMCH में नई पद्धति का शुभारंभ

पटना में कुत्ते के काटने पर अब नई वैक्सीन प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें मांसपेशियों की जगह त्वचा के नीचे वैक्सीन दी जाएगी। इससे पीड़ित को कम दर्द होगा और वैक्सीन की भी बचत होगी। पहले 0.5 एमएल की पांच डोज दी जाती थी लेकिन अब 0.2 एमएल की चार डोज दी जाएंगी।

डॉ. नलिनी रंजन, पटना। कुत्ते के काटने (डाग बाइट) पर लगाई जाने वाली वैक्सीन अब मांसपेशियों (इंट्रामस्क्यूलर) के बजाय त्वचा के नीचे (इंट्राडर्मल) दी जाएगी। इससे न सिर्फ पीड़ित को कम दर्द होगा बल्कि वैक्सीन की भी बचत होगी। अभी तक मरीजों को एक डोज में 0.5 एमएल वैक्सीन दी जाती थी। इसे पांच बार लेना होता था। अब 0.2 एमएल डोज चार बार दी जाएगी। पीएमसीएच पीएसएम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अजय कृष्ण ने अधीक्षक और प्राचार्य की मौजूदगी में इस नई पद्धति का शुभारंभ किया।

डॉ. अजय कृष्ण ने बताया कि यह वही तकनीक है जो अब तक अन्य राज्यों में अपनाई जा रही थी। अब बिहार में भी इसे लागू किया गया है। क्या है नया तरीका पहले एक मरीज को पांच डोज 0.5 एमएल के हिसाब से दिए जाते थे। इस तरह पीड़ित को कुल 2.5 एमएल वैक्सीन दी जाती है। अब इंट्राडर्मल पद्धति से केवल चार डोज 0.2 एमएल के हिसाब से 0.8 एमएल वैक्सीन ही दी जाएगी। इससे प्रत्येक मरीज पर 68 प्रतिशत तक वैक्सीन की बचत होगी।

नहीं लेना होगा ज्यादा इंजेक्शन डॉ. अजय कृष्ण ने बताया कि इस पद्धति से वैक्सीन देने पर संबंधित व्यक्ति को नहीं के बराबर दर्ज होगा और इंजेक्शन भी कम लेना होगा। उन्होंने बताया कि जांच में स्पष्ट हो चुका है कि इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले जैसी ही प्रभावी बनी रहती है।