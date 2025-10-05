Bihar weather Update: बिहार में बारिश क्यों बरपा रही कहर? मौसम विभाग ने बताई वजह

बिहार में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है जिसके कारण मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर तक अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। सुपौल अररिया और मधुबनी में रेड अलर्ट जबकि किशनगंज मधेपुरा पूर्णिया और सहरसा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में बीते तीन दिनों से मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, पश्चिमी झारखंड और दक्षिण बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

12 घंटे के दौरान उत्तर पूर्व बिहार की ओर बढ़ने के साथ कम दबाव वाले क्षेत्र में इसके विकसित होने की संभावना है। पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर चक्रवात 'शक्ति' बीते छह घंटे के दौरान 18 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है।

इसके पांच अक्टूबर तक पश्चिम मध्य अरब सागर तक पहुंचने की संभावना है। इन सभी मौसमी प्रभाव के कारण छह अक्टूबर तक प्रदेश के अलग-अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

इन जगहों के लिए अलर्ट जारी रविवार को सुपौल, अररिया, मधुबनी जिले के एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और सहरसा में अति भारी वर्षा को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

पटना सहित अन्य भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। 72 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। शनिवार को राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों में मेघ गर्जन के साथ रूक-रूक कर भारी वर्षा होने के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति बनी रही।