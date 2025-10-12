Bihar Election: एनडीए आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, पटना में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे के उपरांत अब सोमवार को पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।

होटल चाणक्या में 13 अक्टूबर की शाम 4 बजे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, हम एवं रालोमो के शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होंगे।

हालांकि, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा अनौपचारिक रूप से कर दी है। वहीं, लोजपा रामविलास एवं हम को कौन-कौन सी सीटें मिली है, इसे लेकर चर्चा का दौर जारी है।

उम्मीद यह जताई जा रही है कि आज ही बीजेपी, जदयू और लोजपा रामविलास अपने प्रत्याशियों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर सकती है।

वहीं, काफी मंथन के बाद आज आखिरकार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट बंटवारे के तहत इस बार जदयू और बीजेपी के बराबर सीटें मिली हैं। इस बात की जानकारी बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी।