Bihar Election: एनडीए आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, पटना में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, हम और रालोमो के शीर्ष नेता पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। जदयू और बीजेपी को बराबर सीटें मिली हैं। महागठबंधन भी दिल्ली में सीट शेयरिंग पर विचार कर रहा है।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे के उपरांत अब सोमवार को पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
होटल चाणक्या में 13 अक्टूबर की शाम 4 बजे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, हम एवं रालोमो के शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होंगे।
हालांकि, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा अनौपचारिक रूप से कर दी है। वहीं, लोजपा रामविलास एवं हम को कौन-कौन सी सीटें मिली है, इसे लेकर चर्चा का दौर जारी है।
उम्मीद यह जताई जा रही है कि आज ही बीजेपी, जदयू और लोजपा रामविलास अपने प्रत्याशियों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर सकती है।
वहीं, काफी मंथन के बाद आज आखिरकार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट बंटवारे के तहत इस बार जदयू और बीजेपी के बराबर सीटें मिली हैं। इस बात की जानकारी बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी।
वहीं, एनडीए की सीट शेयरिंग के बाद महागठबंधन के नेताओं का भी जमावड़ा दिल्ली में लगा है। आज ही महागठबंधन भी सीट शेयरिंग की घोषणा कर सकती है।
धीरे-धीरे बिहार चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है। 6 और 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे और 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम आएगा।
