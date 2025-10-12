Language
    बिहार चुनाव: NDA सीट बंटवारे में भारी पड़े चिराग पासवान, JDU को देनी पड़ी कुर्बानी

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:34 PM (IST)

    Bihar Election 2025: वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू 2020 की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लोजपा (रा) के एनडीए में शामिल होने से जदयू को 101 सीटें मिली हैं। रालोमो को जदयू की चार सीटें मिली हैं, जबकि लोजपा (रा) को दस सीटें जा रही हैं। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई फाइल फोटो। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। वर्ष 2020 की तुलना में जदयू 2025 के विधानसभा चुनाव में 14 कम सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लोजपा (रा) के एनडीए गठबंधन में आने की वजह से इस बार यह स्थिति बनी है।

    वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में लाेजपा (रा) ने अकेले चुनाव लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार जदयू को सीट शेयरिंग के तहत 101 सीटें मिली हैं।

    वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में भी जदयू ने 101 सीट पर अपने उम्मीदवार दिए थे। इस बार सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा है कि जदयू के खाते की चार सीटें रालोमो को मिल गयी हैं। वैसे अभी अधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा जा रहा कि कौन सीट एनडीए के किसी घटक दल को जाएगी।

    इस बार जदयू की बाजपट्टी, दिनारा, सासाराम और महुआ सीट रालोमो को मिल गयी है। वैसे इन सीटों पर जदयू ने प्रत्याशी जरूर दिए थे पर उन्हें सफलता नहीं मिली थी। बाजपट्टी से रंजूगीता चुनाव हार गयीं थी।

    वहीं, दिनारा से जदयू प्रत्याशी जयकुमार सिंह को सफलता नहीं मिल सकी थी। वहीं सासाराम से जदयू प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। महुआ से जदयू प्रत्याशी आस्मां परवीन चुनाव हार गयीं थीं। यह सीट इस बार रालोमो के खाते में चली गयी है।

    सीट शेयरिंग के तहत जदयू की दस सीटें लोजपा (रा) को 

    सीट शेयरिंग को ले आरंभिक आंकड़े के अनुसार जदयू 2020 में जिन विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था उनमें 10 सीटें लोजपा (रा) के पास जा रही।

    इनमें एकमा, साहेबपुर कमाल, राजापाकर, अगिआंव, मढ़ौरा, बरारी व तारापुर आदि की चर्चा है। वैसे विधानसभा सीट पर आखिरी मुहर अभी बाकी।

    सीट शेयरिंग के तहत जो नंबर आए हैं उस हिसाब से जदयू ने पिछली बार जिन 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें 10 सीटें लोजपा (रा) के खाते में जा रही हैं।

