बिहार चुनाव: NDA सीट बंटवारे में भारी पड़े चिराग पासवान, JDU को देनी पड़ी कुर्बानी

राज्य ब्यूरो, पटना। वर्ष 2020 की तुलना में जदयू 2025 के विधानसभा चुनाव में 14 कम सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लोजपा (रा) के एनडीए गठबंधन में आने की वजह से इस बार यह स्थिति बनी है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में लाेजपा (रा) ने अकेले चुनाव लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार जदयू को सीट शेयरिंग के तहत 101 सीटें मिली हैं। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में भी जदयू ने 101 सीट पर अपने उम्मीदवार दिए थे। इस बार सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा है कि जदयू के खाते की चार सीटें रालोमो को मिल गयी हैं। वैसे अभी अधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा जा रहा कि कौन सीट एनडीए के किसी घटक दल को जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें