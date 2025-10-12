Language
    ‘आखिरी सांस तक मोदी के साथ हूं…’, NDA Seat Sharing के बीच मांझी बोले- बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी की सरकार होगी

    By SUNIL RAAJEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:38 PM (IST)

    बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। महागठबंधन में कांग्रेस और वीआईपी, जबकि एनडीए में 'हम' और लोजपा (रामविलास) के बीच मामला फंसा है। जीतन राम मांझी ने दिल्ली रवाना होने से पहले ट्वीट कर कहा कि वे अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे और बिहार में मोदी-नीतीश की सरकार होगी।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के दो प्रमुख गठबंधन एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे की रुकावटें दूर किए जाने की कोशिश जारी है। महागठबंधन में जहां कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी को लेकर मामला फंस रहा है तो वही एनडीए में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोजपा रामविलास को लेकर मामला फंसा हुआ है। इस मसले को सुलझाने की कवायद दोनों गठबंधनों में जारी है।

    दिल्ली में रविवार यानी आज महागठबंधन सीटों के विवाद को सुलझाने के लिए बैठक कर रही है वहीं दूसरी ओर एनडीए के बड़े नेता भी दिल्ली में सीट का मामला सुलझाने के लिए लगे हुए हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी दिल्ली रवाना हुए। 

    बिहार में नीतीश की सरकार होगी

    दिल्ली रवाना होने के पूर्व जीतन राम मांझी में एक ट्वीट किया और उसमें यह बताने की कोशिश की कि वह अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बने रहेंगे। मांझी ने अपने ट्वीट में कहा कि वह एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वह अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे बिहार में बाहर होगी मोदी और नीतीश की सरकार होगी। 

    यहां बता दें कि जीतन राम मांझी इसके पहले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे उस वक्त भी दावा करते थे कि वह अपनी अंतिम सांस तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे।