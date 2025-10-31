Bihar NDA Manifesto: 4 शहरों में मेट्रो और 1 करोड़ नौकरियां, बिहार चुनाव के लिए NDA के संकल्प पत्र में कई बड़े एलान

Bihar NDA Manifesto: पटना में एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता, किसानों को सम्मान निधि, एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहां पढ़ें NDA के घोषणा पत्र में और क्या-क्या खास है...

एनडीए का संकल्प पत्र जारी। (जागरण)