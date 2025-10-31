Language
    Bihar NDA Manifesto: 4 शहरों में मेट्रो और 1 करोड़ नौकरियां, बिहार चुनाव के लिए NDA के संकल्प पत्र में कई बड़े एलान

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:37 AM (IST)

    Bihar NDA Manifesto: पटना में एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता, किसानों को सम्मान निधि, एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहां पढ़ें NDA के घोषणा पत्र में और क्या-क्या खास है...

    एनडीए का संकल्प पत्र जारी। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar NDA Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास), हम और आरएलएम के शीर्ष नेताओं ने साझा रूप से अपने चुनावी वादों का एलान किया है।

    केंद्रीय मंत्री-भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री-एचएएम (एस) संरक्षक जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री-एलजेपी (आरवी) प्रमुख चिराग पासवान, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और अन्य ने पटना में एनडीए का 'संकल्प पत्र' जारी किया।

    यहां जाने NDA के संकल्प पत्र में क्या है खास...

    • 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार
    • कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार प्रदान किए जाएंगे
    • हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करके बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा
    • मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।
    • 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाया जाएगा।
    • 'महिला मिशन करोड़पति' के माध्यम सेचिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
    • अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को ₹10 लाख की सहायता दी जाएगी।
    • सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न
    • जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके उनके सशक्तीकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने हेतु सरकार को
    • सुझाव देगी।
    • हर किसान का सम्मान, हर फसल का सही दाम
    • कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसानों को प्रति वर्ष ₹3,000, कुल ₹9,000 का लाभ दिया जाएगा।
    • एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में ₹1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा।
    • पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों (धान, गेहूं, दलहन, मक्का) की एमएसपी पर खरीद की जाएगी।
    • 'मत्स्य-दुग्ध मिशन' योजना सेप्रत्येक मत्स्य पालक को कुल ₹9,00050 (पचास) का लाभ दिया जाएगा।
    • 'बिहार दुग्ध मिशन' की शुरुआत करके हर प्रखंड स्तर पर चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर्सस्थापित किए जाएंगे।
    • 5 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और कृषि निर्यात दोगुना किया जाएगा।
    • 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाएगी।
    • 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे।
    • 3600 कि.मी. रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
    • अमृत भारत एक्सप्रेस एवं नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा।
    • 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी।
    • आधुनिक शहरी विकास एवं कनेक्टिविटी
    • 'न्यूपटना' में ग्रीनफील्ड शहर और प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी।
    • मां जानकी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी 'सीतापुरम' के रूप में विकसित किया जाएगा।
    • पटना के समीप ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तथा दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे।
    • 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी।
    • औद्योगिक क्रांति की गारंटी और न्यू-ऐज इकोनॉमी
    • विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत ₹1 लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाई जाएगी।
    • विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाया जाएगा।
    • प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।
    • न्यू-ऐज इकोनॉमी के तहत ₹50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया जाएगा।
    • मुफ्त राशन
    • 125 यूनिट मुफ्त बिजली
    • ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज
    • 50 लाख नए पक्के मकान

