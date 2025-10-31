Bihar NDA Manifesto: 1 करोड़ नौकरी, महिलाओं को 2-2 लाख रुपये; मेनिफेस्टो में दिखा 'विजन नीतीश'

भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। एनडीए के संकल्प पत्र (Bihar NDA Manifesto 2025) में विजन नीतीश बड़े स्तर पर है। आधारभूत संरचना पर खास नजर है। जिन बातों की चर्चा नीतीश कुमार लगातार करते रहे हैं उन बातों को एनडीए के संकल्प पत्र में जगह मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने चुनाव के पहले यह बात कहनी शुरू की थी कि अगले पांच वर्षों में उनकी सरकार एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराएगी। नीतीश कुमार के इस विजन को एनडीए के संकल्प पत्र में सबसे ऊपर जगह मिली है।

इस तरह हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की बात कौशल विकास योजना से जुड़े कार्यक्रमों के तहत होती रही है। राजगीर में दो अंतरराष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद राज्य सरकार का ध्यान खेल से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष रूप से रहा है।

इसी क्रम में बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की बात कही गई है। नीतीश कुमार हर जिले स्टेडियम की योजना को बढ़ाते रहे हैं। पटना में बिहार इंवेस्टर मीट और नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के बाद उद्योगों के लिए कई तरह की सब्सिडी और सहूलियतों की बात हो रही।

इस क्रम में सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को ले राज्य कैबिनेट ने फैसला लिया हुआ है। संकल्प पत्र में इसे भी जगह दी गई है। यह कहा गया है कि हर जिले में फैक्ट्री खुलेगी तथा 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण कराया जाएगा।