    Bihar NDA Manifesto: 1 करोड़ नौकरी, महिलाओं को 2-2 लाख रुपये; मेनिफेस्टो में दिखा 'विजन नीतीश'

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:41 PM (IST)

    एनडीए के संकल्प पत्र में नीतीश कुमार के विजन को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें रोजगार, कौशल विकास, खेल, औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार एक करोड़ लोगों को रोजगार देगी, हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र बनाएगी, और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है।

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। PTI

    भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। एनडीए के संकल्प पत्र (Bihar NDA Manifesto 2025) में विजन नीतीश बड़े स्तर पर है। आधारभूत संरचना पर खास नजर है। जिन बातों की चर्चा नीतीश कुमार लगातार करते रहे हैं उन बातों को एनडीए के संकल्प पत्र में जगह मिली है।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने चुनाव के पहले यह बात कहनी शुरू की थी कि अगले पांच वर्षों में उनकी सरकार एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराएगी। नीतीश कुमार के इस विजन को एनडीए के संकल्प पत्र में सबसे ऊपर जगह मिली है।

    इस तरह हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की बात कौशल विकास योजना से जुड़े कार्यक्रमों के तहत होती रही है। राजगीर में दो अंतरराष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद राज्य सरकार का ध्यान खेल से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष रूप से रहा है।

    इसी क्रम में बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की बात कही गई है। नीतीश कुमार हर जिले स्टेडियम की योजना को बढ़ाते रहे हैं। पटना में बिहार इंवेस्टर मीट और नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के बाद उद्योगों के लिए कई तरह की सब्सिडी और सहूलियतों की बात हो रही।

    इस क्रम में सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को ले राज्य कैबिनेट ने फैसला लिया हुआ है। संकल्प पत्र में इसे भी जगह दी गई है। यह कहा गया है कि हर जिले में फैक्ट्री खुलेगी तथा 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण कराया जाएगा।

    हाल ही में मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाए जाने को ले अपनी बात कही थी। एनडीए के संकल्प पत्र में इसे भी जगह दी गईय है।

    मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी घर से एक महिलाओं को उनके पसंद का रोजगार करने को दस हजार रुपए दिए गए। रोजगार का आकलन कर सरकार उन्हें दो लाख रुपए और देगी। एनडीए के संकल्प पत्र में इसे भी पूरी प्रमुखता से शामिल किया गया है।

    हर अनुमंडल में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की बात एनडीए के संकल्प पत्र में कही गई है। मुख्यमंत्री इस योजना पर भी काम करते रहे हैं।

    हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सात निश्चय के समय ही शुरू कर चुके हैं। एनडीए के संकल्प पत्र में यह भी दिख रहा।

    पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात भी पहले हो चुकी है। नीतीश कुमार की पहल पर चार नए शहरों मेट्रो शुरू किए जाने को ले बिहार सरकार सर्वे भी करा चुकी है।

