    NDA ने बिहार चुनाव को लेकर बनाई नई रणनीति, अब चुनावी मंच पर होगी मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की चर्चा

    By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:38 PM (IST)

    आगामी बिहार चुनाव में एनडीए सरकार आधारभूत संरचना परियोजनाओं को मुद्दा बनाएगी। गंगा पथ विस्तार योजना जिसमें 6495 करोड़ रुपये खर्च होंगे दीघा दानापुर मनेर सहित कई क्षेत्रों को जोड़ेगी। इसके अतिरिक्त मुंगेर-भागलपुर गंगा पथ मीठापुर-महुली प्रोजेक्ट और कच्ची दरगाह-राघोपुर पुल जैसे प्रोजेक्टों पर भी चर्चा होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन और अन्य सड़क योजनाओं को भी चुनावी मंच पर उठाया जाएगा।

    आधारभूत संरचना के मेगा प्रोजेक्ट पर भी एनडीए के चुनावी मंच पर खूब होगी चर्चा

    भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। आधारभूत संरचना के मेगा प्रोजेक्ट पर भी एनडीए के चुनावी मंच पर खूब होगी चर्चा। सरकार इसे डबल इंजन सरकारी की उपलब्धियों के रूप में वोटरों के सामने रखेगी। एजेंडा कुछ इस तरह से तय हो रहा कि एक मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से आधा दर्जन तक विधानसभा क्षेत्र के वोटरों पर साध रहे निशाना।

    एक मेगा प्रोजेक्ट और बातें कई क्षेत्र की

    सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा पथ के दीघा से कोईलवर पुल के पहुंच पथ तक के विस्तार योजना का शिलान्यास किया था। इस 6495 करोड़, 79 लाख रुपए की योजना से दीघा, दानापुर, मनेर, बिहटा, भोजपुर और सारण इलाके को भी साधा गया।

    गंगा पथ के इस विस्तारीकरण योजना का एलायनमेंट दीघा, शेरपुरऔर बिहटा होते हुए कोईलवर पुल के पहुंच पथ तक है। शेरपुर से गंगा पर दिघवारा तक छह लेन पुल का निर्माण होना है। इसे भी गंगा पथ की संपर्कता मिल रही है। यहां से पटना रिंग रोड भी जुड़ रहा।

    इसी तरह इसे पटना-आरा-बक्सर एनएच 922 तथा लखनऊ-गाजीपुर के बीच बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा आरा-मोहनिया एनएच 319 से भी भी संपर्कता मिल रही। इस मेगा प्रोजेक्ट पर चुनावी मंच पर आधा दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में चर्चा होगी यह तय है।

    इसी क्रम में मुंगेर से भागलपुर के बीच बनने वाले नए गंगा पथ की भी चर्चा होगी। यह प्रोजेक्ट भी एक साथ कई विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ा है। मीठापुर-महुली प्रोजेक्ट ऐ बड़े हिस्से का लोकार्पण हो चुका है। इससे राजधानी के दक्षिणी हिस्से की संपर्कता सहज हो गयी है। यह भी एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र का मामला है।

    कच्ची दरगाह-राघोपुर पुल ने पहली बार राघोपुर इलाके के लोगों को सड़क संपर्कता उपलब्ध करायी। यह इलाका नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। कई एंगल से चुनाव के दौरान इस प्रोजेक्ट की चर्चा होगी। इसके अलावा प्राय: सभी जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण की कई योजनाओं पर काम आरंभ हुआ है।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इन योजनाओं की घोषणा की थी। जिलों का दौरा कर मुख्यमंत्री आधारभूत संरचना से जुड़ी मोटी राशि की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे। इन योजनाओं में संबंधित क्षेत्र में बिजली की आधारभूत संरचना को भी दुरुस्त करने की योजनाएं शामिल हैं।

    पूर्णिया एयरपोर्ट की होगी चर्चा

    पूर्णिया में हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 40 हजार करोड़ रुपए की आधारभूत संरचना प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। यह भी एक साथ कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी मंच पर गूंजेगा।

