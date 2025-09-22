'महागठबंधन ने मुसलमानों को गुमराह किया', AIMIM ने खोला मोर्चा; इस प्रमंडल की 22 सीटों पर नजर

Language
    By Rajnish Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:26 PM (IST)

    ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। मुंगेर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जिलाध्यक्ष मु. शाहिद हुसैन ने महागठबंधन पर अल्पसंख्यकों को धोखा देने का आरोप लगाया और मुस्लिम समुदाय से एआईएमआईएम उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी दलित मुस्लिम और सवर्ण समुदाय के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी।

    संवाद सहयोगी, मुंगेर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने तैयारी तेज कर दी है। रविवार को सदर प्रखंड स्थित इकरामनगर में एआईएमआईएम का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें प्रमंडल के सभी जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण जिलाध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह ने की। मंच संचालन मु. खैरुल अनाम कर रहे थे।

    मौके पर मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष मु. शाहिद हुसैन ने कहा पार्टी के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना है। समाज से मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से राजद व जदयू से अलग-अलग बार डॉ. मोनाजीर हसन को टिकट मिला था। इसके बाद जदयू से मु. सलाम को टिकट मिला, पर वह चुनाव हारे। इस चुनाव में इस बार एआईएमआईएम अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बना रही है।

    उन्होंने राजद और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुंगेर प्रमंडल के 22 विधानसभा क्षेत्रों में 14 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। प्रतिनिधित्व के नाम पर महागठबंधन वाले अल्पसंख्यकों के साथ बराबर छल करते हैं। उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। उन्हें लगता है मुसलमान के पास महागठबंधन को छोड़कर दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा सोचना गलत है।

    उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आबादी 18 प्रतिशत होने के बाद भी कुछ प्रतिशत वाले को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया जाता है। मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए जितनी जिसकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए।

    मु. शाहिद ने कहा कि आज मुसलमान से सिर्फ वोट लिया जाता है और नेतृत्व के नाम पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम अपना एक-एक वोट एआईएमआईएम के उम्मीदवार को देंगे। महागठबंधन नेताओं द्वारा यह संदेश जाता है कि उन्हें मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें नेतृत्व का मौका नहीं मिलना चाहिए। पार्टी की ओर से दलित, मुस्लिम और सवर्ण समुदाय के उम्मीदवारों को उतारा जाएगा।

    सम्मेलन में युवा जिला अध्यक्ष जुनेद आलम, महासचिव मुन्ना अनवर, नगर अध्यक्ष तारीख अनवर, विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद यादव, संयुक्त सचिव अफाक आलम, जिला सचिव आजम सूफी, जिला प्रवक्ता खैरुल अनाम, सदर प्रखंड अध्यक्ष हसनैन, जमालपुर प्रखंड अध्यक्ष अबू बकर, मास्टर मोहम्मद बसर, शाकिब हुसैन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे।

