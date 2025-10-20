'NDA गठबंधन 5 पांडवों की चट्टानी एकता', दिलीप जायसवाल बोले- महागठबंधन में हो रहा है सिर फुटव्वल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में अब तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से महागठबंधन पर तंज कसा है। मीडिया से बात करते हुए बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे पर कहा कि NDA गठबंधन पांच पांडवों की चट्टानी एकता के साथ है। दूसरी ओर महागठबंधन में सिर फुटव्वल हो रहा है... राजद, कांग्रेस समेत जितने भी महागठबंधन के दल है एक-दूसरे पर आरोप लगाने में अपना समय बिता रहे हैं।

