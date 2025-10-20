Language
    'NDA गठबंधन 5 पांडवों की चट्टानी एकता', दिलीप जायसवाल बोले- महागठबंधन में हो रहा है सिर फुटव्वल

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:44 AM (IST)

    भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने एनडीए को '5 पांडवों की चट्टानी एकता' बताते हुए महागठबंधन पर आपसी कलह का आरोप लगाया है। उन्होंने एनडीए की अटूट एकता और बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जायसवाल ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, जबकि महागठबंधन सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है।

    Hero Image

    दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कसा तंज। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में अब तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से महागठबंधन पर तंज कसा है।

    मीडिया से बात करते हुए बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे पर कहा कि NDA गठबंधन पांच पांडवों की चट्टानी एकता के साथ है। दूसरी ओर महागठबंधन में सिर फुटव्वल हो रहा है... राजद, कांग्रेस समेत जितने भी महागठबंधन के दल है एक-दूसरे पर आरोप लगाने में अपना समय बिता रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि जनता देख रही है, मतदाता देख रहे हैं। जो महागठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं कर सकता है वो बिहार को नहीं चला सकता है। इसलिए मतदाता ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से फिर NDA की सरकार बिहार में बनानी है।

     उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन में पैसे का खेल हो रहा है। जो टिकट बंटवारे में पैसों का खेल करते हों, उनसे बिहार के विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है?

    प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा है कि वे नौकरी के लिए जमीन लिखवा लेते हैं और आज टिकट के लिए पैसे और जमीन दोनों ले रहे हैं।

