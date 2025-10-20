'NDA गठबंधन 5 पांडवों की चट्टानी एकता', दिलीप जायसवाल बोले- महागठबंधन में हो रहा है सिर फुटव्वल
भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने एनडीए को '5 पांडवों की चट्टानी एकता' बताते हुए महागठबंधन पर आपसी कलह का आरोप लगाया है। उन्होंने एनडीए की अटूट एकता और बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जायसवाल ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, जबकि महागठबंधन सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में अब तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से महागठबंधन पर तंज कसा है।
मीडिया से बात करते हुए बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे पर कहा कि NDA गठबंधन पांच पांडवों की चट्टानी एकता के साथ है। दूसरी ओर महागठबंधन में सिर फुटव्वल हो रहा है... राजद, कांग्रेस समेत जितने भी महागठबंधन के दल है एक-दूसरे पर आरोप लगाने में अपना समय बिता रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जनता देख रही है, मतदाता देख रहे हैं। जो महागठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं कर सकता है वो बिहार को नहीं चला सकता है। इसलिए मतदाता ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से फिर NDA की सरकार बिहार में बनानी है।
उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन में पैसे का खेल हो रहा है। जो टिकट बंटवारे में पैसों का खेल करते हों, उनसे बिहार के विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है?
#WATCH | पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन दलों के बीच सीट बटवारे पर कहा, "...NDA गठबंधन पांच पांडवों की चट्टानी एकता के साथ है। दूसरी ओर महागठबंधन में सिर फुटव्वल हो रहा है... राजद, कांग्रेस समेत जितने भी महागठबंधन के दल है एक-दूसरे पर आरोप लगाने में अपना समय… pic.twitter.com/xpz4P9rFbQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 20, 2025
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा है कि वे नौकरी के लिए जमीन लिखवा लेते हैं और आज टिकट के लिए पैसे और जमीन दोनों ले रहे हैं।
यह भी पढ़ें- Bihar Chunav: बायसी में हाजी ने मारी बाजी, AIMIM छोड़ RJD में जाने वाले रुकनुद्दीन का तेजस्वी ने काटा टिकट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।