    Bihar Chunav: बायसी में हाजी ने मारी बाजी, AIMIM छोड़ RJD में जाने वाले रुकनुद्दीन का तेजस्वी ने काटा टिकट

    By Prakash Vatsa Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    बायसी विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने हाजी सुभान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एआईएमआईएम छोड़कर आरजेडी में शामिल होने वाले रुकनुद्दीन का टिकट तेजस्वी यादव ने काट दिया। इस चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदलने का संकेत मिल रहा है।

    Hero Image

    बायसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद और पूर्व विधायक हाजी अब्दुस सुभान। (फाइल फोटो जागरण)

    राजीव कुमार, पूर्णिया। एआईएमआईएम से पाला बदल राजद में शामिल होने वाले बायसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद को पार्टी ने बेटिकट कर दिया है।

    पार्टी ने अपने पुराने वफादार व बायसी सीट से पांच-पांच जीत दर्ज करने वाले हाजी अब्दुस सुभान पर भरोसा जताया है और हाजी सुभान अब पार्टी प्रत्याशी के रुप में आज नामांकन करेंगे।

    इधर बेटिकट हुए विधायक रुकनुद्दीन आज सुबह अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर अंतिम निर्णय लेंगे। संभावना है कि वह आज निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में मैदान में उतरेंगे।

    वर्ष 2020 में हाजी सुभान रहे थे तीसरे स्थान पर

    सन 1985 में बायसी विधानसभा क्षेत्र से पहली जीत दर्ज करने वाले हाजी अब्दुस सुभान राजद के मजबूत स्तंभ माने जाते रहे हैं। राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच वे बायसी क्षेत्र में राजद के पर्याय बने हुए हैं। वर्ष 2020 में भी पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन बाजी उनके हाथ से निकल गई थी और वे तीसरे स्थान पर रहे थे।

    उक्त चुनाव में अक्टूबर 2005 के चुनाव में निर्दलीय मैदान मारने वाले सैयद रुकनुद्दीन अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया था। सैयद रुकनुद्दीन चुनाव में विजयी रहे थे। बाद में एआईएमआईएम के तीन अन्य विधायक के साथ रुकनुद्दीन राजद में शामिल हो गए थे। उस दौरान कई तरह की चर्चा भी चली थी।

    बतौर सैयद रुकनुद्दीन उन्होंने विपरीत परिस्थिति में राजद का साथ दिया था। उस दौरान टिकट की गारंटी दी गई थी, लेकिन वक्त के साथ पार्टी ने जुबान बदल ली। उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने कहा कि नामांकन में महज एक दिन शेष है और उनके लिए कोई निर्णय लेना तक मुश्किल हो गया है।

    वे सोमवार को कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और फिर जो भी निर्णय होगा, उस पर अमल करेंगे। हमारी शक्ति क्षेत्र की जनता है और जनता का फैसला सिर आंखों पर होगा।

    एआईएमआईएम ने पूर्व में घोषित कर दिया है प्रत्याशी

    गत चुनाव में विजयी विधायक द्वारा दगा कर दिए जाने से बौखलाए एआईएमआईएम की नजर इस विधानसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है। खासकर पाला बदलने वाले सैयद रुकनुद्दीन अहमद को पार्टी लगातार निशाने पर लेती रही है। पार्टी सुप्रीमो असउद्दीन ओवैसी इस क्षेत्र में सभा भी कर चुके हैं।

    साथ ही पार्टी ने पूर्णिया जिला परिषद की अध्यक्ष वहीदा सरवर के पति गुलाम सरवर को अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। इधर रविवार की देर शाम राजद ने भी अपना प्रत्याशी यहां घोषित कर दिया है।