नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राजेश राम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे

राज्य ब्यूरो, पटना। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को कांग्रेस ने दुर्भावना पूर्ण बताया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय के बाद बुधवार को प्रदेश कांग्रेस ने ईडी और भाजपा के खिलाफ पटना में प्रदर्शन किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने आयकर गोलंबर से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक मार्च निकाल कर विरोध जताया। बाद में नेताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका।

प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर बता दिया कि सोनिया और राहुल गांधी को मनी लांड्रिंग मामले में नाहक परेशान किया जा रहा है।