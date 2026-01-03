जागरण संवाददाता, पटना। भागलपुर जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को आंख के इलाज के लिए बेऊर केंद्रीय कारा स्थानांतरित किया गया है।

IGIMS में उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों की सलाह पर आने वाले दिनों में उसकी आंख का ऑपरेशन किया जाएगा। जेल प्रशासन ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मुन्ना शुक्ला को पुनः भागलपुर जेल भेज दिया जाएगा।

गौरतलब है कि वर्ष 1998 में तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में मुन्ना शुक्ला को पटना हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

इस मामले में वह पहले बेऊर जेल में बंद थे। बाद में विधानसभा चुनाव से पूर्व सुरक्षा कारणों से उसे भागलपुर जेल स्थानांतरित किया गया था।

मुन्ना शुक्ला के इलाज को लेकर जेल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं। बताया जा रहा है करीब 15 दिन पहले भागलपुर जेल से उसे इलाज के लिए बेऊर जेल भेजा गया था, जहां से वह नियमित रूप से आईजीआईएमएस पहुंचकर चिकित्सा जांच करा रहे हैं।