    बाहुबली मुन्‍ना शुक्‍ला की तबीयत ठीक नहीं; भागलपुर जेल से पटना लाए गए, लल्‍लू मुखिया भी कोर्ट में पेश

    By Ashish Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:36 PM (IST)

    बाहुबली पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को आंख के इलाज के लिए भागलपुर जेल से बेऊर केंद्रीय कारा, पटना स्थानांतरित किया गया है। उनका इलाज IGIMS में चल रहा ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बाढ़ कोर्ट में पेशी के जाते लल्‍लू मु‍ख‍िया। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। भागलपुर जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को आंख के इलाज के लिए बेऊर केंद्रीय कारा स्थानांतरित किया गया है।

    IGIMS में उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों की सलाह पर आने वाले दिनों में उसकी आंख का ऑपरेशन किया जाएगा। जेल प्रशासन ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मुन्ना शुक्ला को पुनः भागलपुर जेल भेज दिया जाएगा। 

    गौरतलब है कि वर्ष 1998 में तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में मुन्ना शुक्ला को पटना हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

    इस मामले में वह पहले बेऊर जेल में बंद थे। बाद में विधानसभा चुनाव से पूर्व सुरक्षा कारणों से उसे भागलपुर जेल स्थानांतरित किया गया था।

    मुन्ना शुक्ला के इलाज को लेकर जेल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं। बताया जा रहा है करीब 15 दिन पहले भागलपुर जेल से उसे इलाज के लिए बेऊर जेल भेजा गया था, जहां से वह नियमित रूप से आईजीआईएमएस पहुंचकर चिकित्सा जांच करा रहे हैं।

    बाढ़ कोर्ट में राजद नेता लल्लू मुखिया की पेशी

    वहीं बाढ़ विधानसभा के पूर्व RJD प्रत्याशी कर्मवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया को शनिवार को बाढ़ व्यवहार न्यायालय में एक मामले मे प्रोडक्सन पर पेशी के लिए लाया गया।

    इस दौरान उनके समर्थको की काफी भीड़ दिखी। अधिवक्ता रजनीश कुमार ने बताया की पंडारक थाना कांड संख्या 199/25 मे प्रोडक्शन के लिए लल्लू मुखिया को भागलपुर जेल से बाढ़ कोर्ट लाया गया था।

    एसीजेएम वन के न्यायालय में उन्हें पेश किया गया। उन्होंने बताया क‍ि चुनाव के समय एक युवक के साथ मारपीट का आरोप कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया पर लगा था।

    इस बाबत पंडारक थाने मे केस दर्ज कराया गया था। चुनाव सम्पन्न होने के बाद लल्लू मुखिया ने बाढ़ थाना कांड संख्या 98/23 मे सरेंडर किया था।

    शुरुआत में उन्हें बाढ़ जेल में रखा गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से कुछ ही दिनों बाद उन्हें भागलपुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।