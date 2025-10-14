दिवाली पर मुंबई से बिहार का सफर हुआ मुश्किल, चल रही लंबी वेटिंग; यहां देखें ट्रेनों का हाल

डिजिटल डेस्क, पटना। दीपावली पर मुंबई से बिहार आने में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 20 अक्टूबर को दिवाली है। दरअसल 20 अक्‍टूबर को सोमवार है, ऐसे में 17-18 अक्टूबर से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नियमित ट्रेनों में भी इस समय सीट मिलना मुश्किल लग रहा है। लोगों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन भी चलाया है, लेकिन उनमें भी सीटें लगभग फुल चल रही है। ट्रेनों में रिजर्वेशन को लेकर मारामारी है। सीटें नहीं मिल रही हैं। ऐसे में आपकी सहूलियत का ख्‍याल रखते हुए हम आपको आज मुंबई से चलकर बिहार को जाने वाली ट्रेनों में बुकिंग की स्थिति बताने जा रहे हैं, जिसे देख आप फटाफट अपना सफर प्‍लान कर सके।

मुंबई से बिहार जाने वाली ट्रेन एलटीटी राजगीर एक्सप्रेस LTT RAJGIR EXP (13202)

एलटीटी दानापुर स्पेशल LTT DANAPUR SPL (01143)

पाटलिपुत्र एक्सप्रेस PATLIPUTRA EXP (12141)

सीएसएमटी आसनसोल एक्सप्रेस CSMT ASANSOL EXP (12362)

एलटीटी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस LTT DIBRUGARH EX (15945)

एलटीटी आरएक्सएल एसएफ एसपीएल LTT RXL SF SPL (05558)

वीएसजी पटना एक्सप्रेस VSG PATNA EXP (12741)

एलटीटी गोड्डा एक्सप्रेस LTT GODDA EXP (22312)

एलटीटी जीएचवाई एक्सप्रेस LTT GHY EXPRES (15647)

सीएसएमटी पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस CSMT PNBE SF EXP (22360)

एसएचसी अमृत भारत SHC AMRIT BHARAT (11015)

एलटीटी दानापुर स्पेशल LTT DANAPUR SPL (01017)

एमएमसीटी कीर स्पेशल MMCT KIR SPECIAL (09189)

एसएचसी हमसफर एक्स SHC HAMSAFAR EX (22913)

एलटीटी एजीटीएल एसी एक्सप्रेस LTT AGTL AC EXP (12519)

बीडीटीएस पटना सुपर फास्ट (22971) BDTS PATNA SFAST (22971)

बीडीटीएस बीजेयू एसपीएल BDTS BJU SPL (09061)

एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस LTT BHAGALPUR EX (12336) कई ट्रेनों में सीटें फुल दिवाली और छठ में अभी कुछ दिन ही बचे हैं, इसलिए नियमित और स्पेशल ट्रेनों में सीटें लगभग भर चुकी हैं। एलटीटी राजगीर एक्सप्रेस, दानापुर स्पेशल, और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट चल रही है।

15 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति 15 अक्टूबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलने वाली एलटीटी राजगीर एक्सप्रेस में स्लीपर में 10 वेटिंग चल रही है, वहीं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी में भी वेटिंग में मामला चल रहा है। वहीं, एलटीटी दानापुर स्पेशल ट्रेन की भी यही स्थिति है। उसमें भी स्लीपर और थर्ड एसी में वेटिंग टिकट चल रही हैं। इसी तरह पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, सीएसएमटी आसनसोल एक्सप्रेस में भी वेटिंग मामला चल रहा और एलटीटी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में केवल तत्काल टिकट की सुविधा है।

16 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति

16 अक्टूबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलने वाली एलटीटी आरएक्सएल एसएफ स्पेशल ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर में वेटिंग है। वहीं, एलटीटी दानापुर स्पेशल ट्रेन की भी यही स्थिति है। उसमें भी स्लीपर और थर्ड एसी में वेटिंग टिकट चल रही हैं। वहीं एलटीटी राजगीर एक्सप्रेस, वीएसजी पटना एक्सप्रेस में भी मामला वेटिंग में है। वहीं एलटीटी गोड्डा एक्सप्रेस में टिकट उपलब्ध नहीं है।