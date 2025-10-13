दिवाली-छठ पर अहमदाबाद से पटना आना होगा मुश्किल, कामाख्या एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें फुल; देखें लिस्ट
Ahmedabad To Patna Trains: दिवाली और छठ के त्योहारों के कारण अहमदाबाद से पटना जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है। अधिकांश ट्रेनों में सीटें भर चुकी हैं और प्रतीक्षा सूची लंबी है। अजिमाबाद एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में कोई जगह नहीं है। यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करने या अन्य विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है।
डिजिटल डेस्क, पटना। Ahmedabad to Patna Trains Availability दिवाली और छठ को लेकर अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। दूसरे शहरों में नौकरी या मजदूरी या पढ़ाई के लिए रह रहे लोगों के घर लौटने का सिलसिला जारी है।
ट्रेनों में रिजर्वेशन को लेकर मारामारी है। सीटें नहीं मिल रही हैं। ऐसे में आपकी सहूलियत का ख्याल रखते हुए हम आपको आज अहमदाबाद से चलकर पटना को जाने वाली ट्रेनों में बुकिंग की स्थिति बताने जा रहे हैं, जिसे देख आप फटाफट अपना सफर प्लान कर सके।
अहमदाबाद से पटना जाने वाली ट्रेनें
- आरजेटी बीजेयू स्पेशल (09569 RJT BJU SPECIAL)
- एडीआई असन एक्सप्रेस (19435 ADI ASN EXP)
- आदि एसएचसी एक्सप्रेस (19483 ADI SHC EXP)
- गुवाहाटी एक्सप्रेस (15635 Guwahati Expres)
- कामाख्या एक्सप्रेस (15667 Kamakhya Exp)
- आदि पटना एक्सप्रेस (19421 ADI PNBE EXP)
- अजिमाबाद एक्सप्रेस (12947 Azimabad Exp)
- वीटीए आरएक्सएल एसपीएल (05562 VTA RXL SPL
- एसबीआईबी पीएनबीई एसपीएल (09427 SBIB PNBE SPL)
कई ट्रेनों में सीटें फुल
दिवाली और छठ में अभी कुछ दिन ही बचे हैं, इसलिए लगभग सभी ट्रेनों में वेटिंग लग चुकी है। बात अजिमाबाद एक्सप्रेस की तो सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। वहीं, कामाख्या एक्सप्रेस भी पूरी तरह से फुल हो चुकी है। गुवाहाटी एक्सप्रेस की भी यही स्थिति है।
14 अक्टूबर को ट्रेन की स्थिति
14 अक्टूबर को आदि एसएचसी एक्सप्रेस में थर्ड एसी, सेकेंड एसी में वेटिंग में मामला चल रहा है। स्लीपर में सीटें उपलब्ध नहीं है।
15 अक्टूबर को ट्रेन की स्थिति
15 अक्टूबर को अहमदाबाद से पटना आने वाली अजिमाबाद एक्सप्रेस में स्लीपर में स्लीपर में 176 वेटिंग चल रहा है। वहीं, थर्ड एसी और सेकंड एसी में भी सीटें वेटिंग हैं।
16 अक्टूबर को ट्रेन की स्थिति
16 अक्टूबर को गुजरात से आने वाली ट्रेन आरजेटी बीजेयू स्पेशल में थर्ड एसी में वेटिंग चल रहा है वहीं, सेकंड एसी के टिकट के लिए तत्काल में आप टिकट बुक कर सकते हैं।
17 अक्टूबर को ट्रेन की स्थिति
17 अक्टूबर को गुवाहाटी एक्सप्रेस में टिकट उपलब्ध नहीं है। स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी के लिए तत्काल में यात्री टिकट बुक कर सकते हैं।
18 अक्टूबर को ट्रेन की स्थिति
18 अक्टूबर को अहमदाबाद से चलने वाली कामाख्या एक्सप्रेस और आदि एसएचसी एक्सप्रेस में सीटें उपलब्ध नहीं हैं।
19 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति
19 अक्टूबर को आदि एसएचसी एक्सप्रेस और आदि पटना एक्सप्रेस में भी सीटें उपलब्ध नहीं हैं।
20 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति
20 अक्टूबर को अजिमाबाद एक्सप्रेस में सीटें उपलब्ध नहीं हैं, वहीं आदि एसएचसी एक्सप्रेस में सेकंड एसी में वेटिंग में मामला चल रहा है।
