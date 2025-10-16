Bihar Election: क्या महागठबंधन में पड़ गई दरार? मुकेश सहनी के बागी तेवर, मनाने की कोशिश जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा करीब-करीब तय हो चुका है। लेकिन कांग्रेस ने कई सीटों पर अब तक मामला फंसा कर रखा है। कांग्रेस की रणनीति के फेर में विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी भी फंसे हुए हैं। लगातार 60 सीट और उप मुख्यमंत्री की पद की मांग उठाते रहे हैं। परंतु अब जबकि नामांकन का एक दिन बचने के बाद भी अपनी स्थिति साफ न होते देख सहनी ने बागी तेवर अपना लिए हैं। जिसके बाद उन्हें मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन कार्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लगातार बढ़ावा देते रहे हैं। लेकिन सीटों पर मामला फंसने के बाद तेजस्वी ने बीच का रास्ता निकाला और सहनी को 18 सीटें देने की बात सामने आई।

सूत्र बताते हैं कि 18 में 10 सीटें राजद के कोटे से जबकि आठ सीटें कांग्रेस के कोटे से देने की बात हो रही थी। बावजूद सहनी को कोई स्पष्ट संदेश नहीं मिल रहा था कि उनके प्रत्याशियों का कब से सिंबल दिया जाना है और कब से प्रत्याशी नामांकन करेंगे।