Bihar Election: टिकट न मिलने से नाराज पीरपैंती BJP विधायक ने दिया इस्तीफा, निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पीरपैंती के विधायक ललन पासवान ने टिकट कटने से नाराज होकर बुधवार की देर रात पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

पार्टी ने इस बार पीरपैंती सुरक्षित सीट से मुरारी पासवान को उम्मीदवार बनाया है। इससे आहत ललन पासवान ने अपने त्यागपत्र में लिखा कि उनकी भाजपा के साथ यात्रा अब समाप्त हो गई है।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं द्वारा मिले निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने पार्टी के लिए जो भी किया, उसे वह कृतज्ञता के रूप में मानते हैं।

लेकिन अब उन्हें लगता है कि भाजपा को एक मुखर दलित नेतृत्व की जरूरत नहीं रही। इसलिए वह पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के आदर्शों पर काम करना चाहते हैं।

इसी के साथ उन्होंने तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। ललन पासवान भाजपा के पुराने और सक्रिय नेता रहे हैं।

पिछली बार उन्होंने भाजपा के टिकट पर जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन टिकट वितरण के समय पार्टी ने मुरारी पासवान को प्रत्याशी घोषित कर दिया।

इस संबंध में ललन पासवान ने कहा कि अब हम स्वतंत्र है। गुरुवार को जनता और समर्थकों के आह्वान पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे।

