'BJP करती है नफरत की राजनीति', मुकेश सहनी बोले- बिहार को विजन वाला मजबूत CM चाहिए

राज्य ब्यूरो, पटना। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की और महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे।

तेजस्वी यादव के साथ चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए सहनी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज बिहार में सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है।

भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शुरू से ही नफरत की राजनीति करती रही है। कभी इसने धर्म के नाम पर तो कभी जातियों के नाम पर समाज को बांटने का काम किया है।

उन्होंने लोगों को महागठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि आज बिहार को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत मुख्यमंत्री की जरूरत है, जिसके पास बिहार बदलने का विजन हो।

उन्होंने कहा कि आज आजाद भारत मे पहली बार किसी मल्लाह के बेटे को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया है। महागठबंधन चुनाव मैदान में एक संकल्प के साथ उतरी है।

हम लोग युवाओं, महिलाओं, किसानों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की है। अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो सभी संकल्पों को पूरा किया जाएगा और बिहार को बदलने का कार्य किया जाएगा।