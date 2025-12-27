ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। पूर्व मंत्री व वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सरकार पर जोरदार हमला किया है। इस क्रम में उन्‍होंने नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान भी दे दिया। शनिवार को मीडिया से बातचीत में सहनी ने कहा क‍ि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है कि अपने कर्मचारियों को वेतन दे। अभी सीएम नीतीश कुमार गए थे गृह मंत्री अमित शाह के सामने कटोरा लेकर क‍ि कुछ मदद कर दीज‍िए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वे मदद नहीं करेंगे तो बहुत से कर्मी नया साल नहीं मना पाएंगे। क्‍योंकि बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है। तनख्‍वाह नहीं मिल पाएगा। सरकार के पास व‍िजन नहीं उन्‍होंने कहा कि सरकार को जो काम करना चाहिए, वह तो कर नहीं रही। इनके पास काम का व‍िजन नहीं है। जिससे राज्‍य के लोगों को कोई मतलब नहीं, वही काम कर रही है। ठंड के मौसम में लोगों को बेघर किया जा रहा है। सबने देखा कि क‍िस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। यदि ऐसे लोग गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं तो समय देना चाहिए। उन्‍हें घर बनाकर देना चाहिए।