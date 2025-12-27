कटोरा लेकर अमित शाह के पास गए थे CM; मुकेश सहनी का तीखा हमला, राबड़ी आवास पर भी दिया बयान
वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देन ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। पूर्व मंत्री व वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सरकार पर जोरदार हमला किया है। इस क्रम में उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान भी दे दिया।
शनिवार को मीडिया से बातचीत में सहनी ने कहा कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है कि अपने कर्मचारियों को वेतन दे। अभी सीएम नीतीश कुमार गए थे गृह मंत्री अमित शाह के सामने कटोरा लेकर कि कुछ मदद कर दीजिए।
वे मदद नहीं करेंगे तो बहुत से कर्मी नया साल नहीं मना पाएंगे। क्योंकि बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है। तनख्वाह नहीं मिल पाएगा।
सरकार के पास विजन नहीं
उन्होंने कहा कि सरकार को जो काम करना चाहिए, वह तो कर नहीं रही। इनके पास काम का विजन नहीं है। जिससे राज्य के लोगों को कोई मतलब नहीं, वही काम कर रही है।
ठंड के मौसम में लोगों को बेघर किया जा रहा है। सबने देखा कि किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। यदि ऐसे लोग गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं तो समय देना चाहिए। उन्हें घर बनाकर देना चाहिए।
इसी क्रम में सहनी ने राबड़ी देवी के आवास का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि दो दशक से राबड़ी देवी उस आवास में थीं। सब देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है।
यह ठीक नहीं है। विपक्ष को इस तरह दबाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। सरकार जब अंधी-बहरी हो जाती है तो उसे रास्ता दिखाने का काम विपक्ष करता है।
विपक्ष को डरा-धमका रही एनडीए सरकार
लेकिन एनडीए की सरकार विपक्ष को डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। दबने वाले नहीं हैं।
जनादेश तो मिला नहीं, पैसे के दम पर सरकार बनाई। जनादेश की चोरी की। 10-10 हजार बांटकर सरकार बनाई है। दो-दो लाख रुपये देने हैं। उसके लिए पैसे की व्यवस्था करें और जनता को दें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।